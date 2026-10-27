Втримали "Шахтар": в УПЛ обрали головних героїв 10 туру

Скрипник випередив тренерів команд-переможців

Найкращим тренером 10-го туру УПЛ експерти визнали наставника "Зорі" Віктора Скрипника. Його команда зіграла внічию з чинним чемпіоном України "Шахтарем" .

Під час голосування враховували думки 38 експертів, серед яких були ведучі, коментатори й фахівці УПЛ ТБ, а також представники провідних спортивних ЗМІ України.

До трійки найкращих тренерів туру також увійшли Младен Бартулович, чий "Харків" переміг "Епіцентр" з рахунком 2:1 завдяки голу наприкінці матчу, та Руслан Костишин. Його "Колос" здолав "Верес" - 2:0.

Сапутін - найкращий футболіст туру

Нагороду найкращого футболіста 10-го туру отримав воротар "Зорі". У матчі проти "Шахтаря" Олександр Сапутін допоміг команді зберегти ворота недоторканими.

Друге місце в рейтингу посів представник "Колоса" Антон Салабай, третім став Борис Крушинський із "Полісся". До п’ятірки найкращих також потрапили Микола Михайленко з "Динамо" та Богдан Кушніренко із "Зорі".

Символічна збірна 10-го туру УПЛ

До основного складу символічної збірної за версією експертів увійшли наступні 11 футболістів:

Воротар: Олександр Сапутін ("Зоря").

Захисники: Борис Крушинський ("Полісся"), Богдан Кушніренко, А. Джордан (обидва - "Зоря"), Ілля Крупський ("Харків").

Півзахисники: Антон Салабай, Л. Станковскі (обидва - "Колос"), Микола Михайленко ("Динамо"), С. Кастільо, Рамік Гаджиєв (обидва - "Харків").

Нападник: Ігор Краснопір ("Полісся").

Символічна збірна туру від УПЛ

УПЛ також назвала резерв символічної збірної. До нього увійшли Ігор Пердута ("Зоря"), Олег Соколов ("Лівий Берег"), Микита Бурда ("Колос"), Владислав Бабогло ("Карпати"), Олександр Піхальонок ("Динамо"), Іван Калюжний ("Харків"), Владислав Велетень і Леандро Андраде ("Полісся"), а також Карлос Рохас ("Епіцентр").

Загалом під час визначення найкращих у турі експерти згадували 20 футболістів, дев’ять тренерів і 67 кандидатів до символічної збірної.