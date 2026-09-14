Втратив водійське посвідчення: син легенди "Мілана" потрапив п'яним ДТП

Деталі інциденту та тести на алкоголь

Аварія сталася рано вранці в Мілані. За інформацією правоохоронців, у крові 24-річного футболіста зафіксували перевищення дозволеної в Італії норми (0,5 г/л) - прилади показали 0,91 г/л під час першої спроби та 0,89 г/л під час другої.

Окрім того, гравця перевірили на наявність наркотичних речовин, проте остаточні результати цього тесту наразі не розголошуються.

Внаслідок зіткнення легкі травми різного ступеня тяжкості дістали шестеро людей. Мальдіні також доставили до лікарні для медичного обгляду, проте вже за кілька годин його виписали додому. Адвокат форварда поки вважає за краще утримуватися від розширених коментарів щодо ситуації.

Спортивний контекст

Нагадаємо, що влітку 2026-го року Даніель Мальдіні перейшов на правах оренди з "Аталанти" до розташування "Кальярі".

У складі "червоно-синіх" нападник уже встиг провести 6 поєдинків та відзначитися забитими м'ячамина внутрішній арені. Зокрема, саме він став автором переможного голу у ворота "Аталанти".