Вперше за два роки: Мудрик вийшов на поле в офіційному матчі

Дебют за "шпор"

Український півзахисник розпочав матч на лавці запасних - але на 75-й хвилині Роберто Де Дзербі вирішив освіжити лінію нападу. Михайло Мудрик замінив Матіса Теля.

Зазначимо, що раніше Де Дзербі казав, що спробує надати ігровий час Михайлу, щоб допомогти тому з інтеграцією в ігровий склад.

На момент дебюту Мудрика рахунок в матчі був 0:0. Буквально за кілька хвилин до того після перегляду VAR було скасовано гол "Ноттінгем Форест".

Дебют та історичний контекст

Українець став лише другим українським футболістом у історії "Тоттенгема". Першим українцем був Сергій Ребров, який грав за "шпор" з 2000-го по 2004-й роки.

В разі, якщо матч закінчиться внічию, "Тоттенгем" зможе залишити зону вильоту та опиниться на 17-му місці. на 16-му місці ж розташовується "Ноттінгем Форест".