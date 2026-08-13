Возз'єднання з Мудриком: тренер клуба АПЛ хоче оформити оренду українця

Амбіції новачка АПЛ та згода Мудрика

"Ковентрі", який минулого сезону тріумфально посів перше місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу та здобув пряму путівку до елітного дивізіону англійського футболу, готує масштабне підсилення складу. Керівництво клубу вже погодило для Френка Лемпарда вражаючий трансферний бюджет у розмірі 92 мільйонів фунтів стерлінгів.

За ці кошти команда планує закрити угоди щодо чотирьох виконавців: Франсіско Моури, Фікайо Томорі, Анхеля Гомеса та Михайла Мудрика. Керівництво "Челсі" планує відправити українця в оренду, аби той отримав регулярний ігровий час і набрав оптимальні кондиції.

За наявною інформацією, сам Мудрик уже дав згоду на тимчасовий перехід. Це рішення було прийнято після спеціальної зустрічі з босами "синіх", яка відбулася одразу по завершенні передсезонного турне лондонців країнами Азії.

Стара симпатія Лемпарда

Головним фактором у потенційному трансфері є особа Френка Лемпарда. Легендарний ексгравець та екстренер "синіх" уже працював із Мудриком під час свого другого приходу на "Стемфорд Брідж" у весняній частині 2023-го року і з того часу зберігає високу думку про потенціал українця.

Свого часу англійський фахівець так описував головні козирі Мудрика.

"Його швидкість та дриблінг, звичайно, головні якості. Мудрик добре завершує атаки. Він може обігнати будь-якого гравця в АПЛ, але йому ще треба працювати над багатьма аспектами. Це дуже цікавий футболіст", - заявив Лемпард.

Саме "Ковентрі" наразі вважається головним фаворитом у боротьбі за українського вінгера, а сам Лемпард розраховує зробити Мудрика одним із ключових виконавців у своїй новій команді.