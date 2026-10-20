"Витримати такий графік неможливо": Туран розповів як війна виснажує "Шахтар"

Туран назвав головну проблему "Шахтаря"

За словами Турана, найбільше проблем створюють тривалі переїзди, які скорочують час на відпочинок і тренування.

"Ми проводимо години в поїздках автобусом і потягом, не даючи гравцям часу на відновлення. Ми ледве знаходимо вікна для тренувань, наші поїздки на єврокубкові матчі тривають у середньому від 14 до 16 годин. Іноді ми навіть не повертаємося додому", - розповів фахівець.

За словами Турана, команда змушена враховувати не лише фізичні навантаження під час матчів, а й втому, спричинену подорожами. На його думку, за такого календаря підтримувати оптимальний фізичний стан футболістів надзвичайно складно.

Війна збільшує ризик травм

Тренер наголосив, що особливо вразливими можуть бути молоді гравці, які мають менше досвіду та важче переносять постійні навантаження.

"Витримувати такий календар із наукової точки зору майже неможливо. Ми молода команда, і хлопці з меншим досвідом більш вразливі до травм", - зазначив Туран.

Водночас наставник "гірників" подякував клубу за зусилля, спрямовані на мінімізацію впливу війни на команду. За його словами, керівництво іноді розробляє складні логістичні плани, щоб футболісти могли якомога краще підготуватися до матчів і відновитися після них.

"Шахтар" прагне вийти на рівень Ліги чемпіонів

Попри труднощі, Туран позитивно оцінив розвиток команди. Він зазначив, що після приходу до клубу побачив талановитих футболістів, яким потрібно було сформувати сильну колективну ідентичність.

У першому сезоні під його керівництвом "Шахтар" виграв чемпіонат і дістався півфіналу Ліги конференцій. Тепер команда прагне довести, що здатна конкурувати й на рівні Ліги чемпіонів, де результат часто залежить від найменших деталей.

Тренер підкреслив, що команда вірить у свою ігрову систему, прагне контролювати м’яч і швидко реагувати після його втрати. Водночас він не хоче, щоб складні умови сприймалися як виправдання результатів "Шахтаря".