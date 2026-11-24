Чому футболісти "Шахтаря" затрималися на кордоні

Інформація про проблеми з перетином польського кордону з'явилася напередодні матчу Ліги чемпіонів. Турецький журналіст Бурхан Джан Терзі повідомив, що через технічний збій у системі польські прикордонники не пропустили автомобілі, в яких перебували вісім футболістів "Шахтаря" та представники тренерського штабу на чолі з Ардою Тураном.

Унаслідок цього частина делегації не змогла вирушити до Великої Британії разом із командою. Згодом ситуацію прокоментувала пресслужба "Шахтаря".

"Група наших футболістів затрималася на кордоні через додаткову перевірку польських прикордонників. Це зайняло більше часу, ніж ми очікували, тому команда вирушила до Лондона без них. Гравці приєдналися до команди трохи пізніше й уже вчора вранці були в розташуванні клубу", - повідомили у клубі.

"Шахтар" - "Фенербахче": дата, час та арбітри матчу

Поєдинок п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" та "Фенербахче" відбудеться 25 листопада на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Обслуговуватиме зустріч англійська бригада арбітрів на чолі з Майклом Олівером. Його асистентами будуть Стюарт Берт і Джеймс Мейнверінг, четвертим арбітром призначено Ендрю Медлі.

За систему VAR відповідатиме Стюарт Етвелл, а допомагатиме йому Даррен Інгленд.

Турнірне становище команд перед очною зустріччю

Перед п'ятим туром "Шахтар" має у своєму активі чотири очки та посідає 21-ше місце в загальній таблиці Ліги чемпіонів. "Фенербахче" набрав п'ять балів і розташовується на 19-й позиції.

Команда Арди Турана на попередніх етапах турніру зіграла внічию з нідерландським ПСВ (1:1), перемогла грецький АЕК (3:1), поступилася міланському "Інтеру" (0:1) та програла лісабонському "Спортингу" у четвертому турі з рахунком 0:1.