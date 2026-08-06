"Динамо" з голом Пономаренка здолало "Карабах" у Лізі конференцій

Ліга конференцій. 3-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

"Динамо" – "Карабах" – 1:0

Гол: Пономаренко, 10

Вилучення: Макрецький ("Карабах"), 90+1 (пряма червона)

"Динамо": Суркіс, Дубінчак (Тимчик, 69), Михавко, Кендзьора, Сич, Рубчинський, Бражко, Редушко (Кабаєв, 80), Лонвейк (Шапаренко, 69), Герреро (Волошин, 69), Пономаренко.

Перший тайм: Пономаренко знайшов шанс

Тренерський штаб Ігоря Костюка виставим на матч такий стартовий склад:

Суркіс – Дубінчак, Михавко, Кендзьора, Сич – Рубчинський, Бражко, Редушко, Лонвейк – Герреро, Пономаренко.

У "Карабаха" з перших хвилин на полі діяв українець – вихованець донецького "Шахтаря", вінгер Олексій Кащук. Відзначимо одразу – він був одним з найбільш активних і небезпечних у складі своєї команди.

Старт поєдинку виявився непростим для номінальних господарів. Гості активніше контролювали м'яч і вже на початку матчу створили кілька неприємних моментів біля воріт В'ячеслава Суркіса. Зокрема, Кащук прорвався правим флангом, але не зумів переграти голкіпера, а Джалі Муаддіб пробив повз ворота.

Втім, перший серйозний шанс "Динамо" завершився голом. На 10-й хвилині захисник "Карабаха" Бенцо Варконьї припустився грубої помилки, невдало скинувши м'яч своєму воротареві, чим скористався Матвій Пономаренко. Форвард випередив голкіпера Матеуша Кохальського і проштовхнув м'яч у сітку – 1:0. Це був перший м'яч найкращого бомбардира УПЛ в офіційних поєдинках поточного сезону.

Після забитого м'яча ініціатива переважно залишалася за гостями. "Карабах" часто атакував через фланги, заробив велику кількість кутових і змушував киян багато працювати в обороні. Найнебезпечніший момент азербайджанський клуб створив після чергового стандарту, коли Кащук ледь не замкнув передачу на дальній стійці.

"Динамо" відповідало контратаками. Непоганий шанс мав Джастін Лонвейк, чий удар з-за меж штрафного у стрибку парирував Кохальскі. Також кияни намагалися використовувати активність Пономаренка та Едуардо Герреро, однак до перерви рахунок більше не змінився.

Другий тайм: утримали перемогу

Друга половина гри розпочалася за високої інтенсивності, де обидві команди мали шанси змінити рахунок. Кияни активно шукали щастя біля чужих воріт: Герреро кілька разів пробивав повз ціль, зокрема після помилки гостей біля власного штрафного на 57-й хвилині.

"Карабах" відповідав гострими випадами – на 69-й хвилині Суркіс невдало скинув м'яч на Муаддіба після навісу, але той вибачив український клуб і схибив із вигідної позиції.

Підсилення від Ігоря Костюка у середині тайму додало киянам свіжості в атаці. На 71-й хвилині свіжий Микола Шапаренко вискочив віч-на-віч із голкіпером, але пробив повз ворота. За кілька хвилин вже Назар Волошин після розрізної передачі Богдана Редушка завдав потужного удару з кута штрафного майданчика – м'яч влучив прямо в голову Кохальські.

Попри фінальні спроби гостей відігратися, кияни надійно відзахищалися та зафіксували мінімальну звитягу. До тогож уже в компенсований час азербайджанці залишилися у меншості після грубого фолу Макрецького проти Владислава Кабаєва. Тепер доля протистояння вирішиться в повторному поєдинку, який відбудеться 13 серпня в Баку.