Мудрик розлютив фанатів "Тоттенгема" зізнанням про мрію грати за "Арсенал"

Нещодавно український футболіст дав інтерв'ю Дмитру Гордону, де, зокрема, розповів про обставини свого переходу з "Шахтаря" до "Челсі" у січні 2023 року. Мудрик зізнався, що насправді мріяв опинитися в "Арсеналі", який тоді також претендував на його підписання.

"Арсенал" був клубом, у якому я хотів грати. Перехід на "Емірейтс" був моєю мрією", – заявив українець.

Ці слова викликали невдоволення серед уболівальників "Тоттенгема", за який 25-річний вінгер нині виступає на правах оренди з "Челсі", адже ці два лондонські клуби мають принципове суперництво.

Де Дзербі запевнив Мудрика у своїй довірі

Перед матчем із "Іпсвічем" Роберто Де Дзербі прокоментував резонанс навколо українця. Італійський фахівець визнав, що розуміє реакцію фанатів, однак закликав оцінювати футболіста за його грою.

"Так, я можу зрозуміти вболівальників, але Мудрик – хороша людина і хороший гравець. Він багато натерпівся через ситуацію останніх двох років. У нього є лише одне завдання – продемонструвати на полі свої якості та показати, що зараз він грає за "Тоттенгем". Це великий клуб, не гірший за інші", – сказав тренер.

Де Дзербі також наголосив, що українець добре знає його тренерські вимоги та ігрову модель, тому має всі можливості проявити себе.

"Він знає тренера, добре розуміє наш стиль гри. Я повністю довіряю йому та даю можливість показати, на що він здатний. Йому потрібно зосередитися на правильних речах. Думаю, він наполегливо працює над відновленням, щоб якомога швидше повернутися", – додав італієць.

Коли Мудрик зіграє за "Тоттенгем"

Водночас повернення Мудрика на поле відкладається через травму гомілкостопа. За словами Де Дзербі, українець може повернутися до тренувань ще через два-три тижні.

Також тренера запитали, чи може "Тоттенгем" достроково припинити оренду футболіста вже в січні. Де Дзербі не став коментувати таку можливість, зазначивши, що це не входить до його компетенції.

Він лише підкреслив, що Мудрик може бути дуже важливим для команди завдяки своїм індивідуальним характеристикам і футбольному рівню.