Вихованець "Динамо" продовжить кар'єру в Німеччині

Новий виклик у Бундеслізі-2

Вихованець київського "Динамо" та форвард юнацької збірної України (U-19) Дмитро Богданов проведе сезон-2026/27 у клубі "Енергі Котбус", який змагається в другому за силою німецькому дивізіоні.

Перехід відбувся у форматі річної оренди з "Уніону", з яким гравець має чинний контракт до 2029-го року.

Керівництво та тренерський штаб "Енергі Котбус" розглядають українця як пряму заміну травмованому форварду Еріку Енгельхардту.

"Ми надаємо молодим та амбітним гравцям чудові можливості для розвитку. Після травми Еріка Енгельхардта потреба у підсиленні атаки зросла, тому ми раді укласти угоду з "Уніоном". Дмитро - дуже цікавий гравець з великим потенціалом", - прокоментував трансфер головний тренер "Енергі" Клаус-Дітер Волліц.

Етапи кар'єри Дмитра Богданова

В Україні нападник пройшов дитячо-юнацьку академію київського "Динамо", але в липні 2022-го року Дмитро перейшов до "Динамо" Дрезден, де яскраво проявив себе в юнацьких лігах Бундесліги та провів 6 матчів за першу команду в 3-й лізі.

Влітку 2025-го року українець підписав довгостроковий контракт із клубом Бундесліги "Уніон". У сезоні-2025/26 він провів два матчі у найвищому дивізіоні та відзначився 3 голами у 13 поєдинках за молодіжний склад.