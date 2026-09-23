Відповідальність лежала на мені: Буряк назвав найбільшу тренерську невдачу

Причини невдачі

Спеціаліст зазначив, що вихід України на чемпіонат Європи був не лише його завданням - він сам хотів принести перше Євро для нашої країни. Бонусом до цього йшла чудова атмосфера в команді та єдність гравців з різних клубів.

"Але ми мали серйозні кадрові проблеми, через травми пропускали важливі матчі Шевченко, Лужний, Ребров, Гусін, Дмитрулін, Ващук та інші. Були й епізоди з рішеннями арбітрів, які ми вважали несправедливими. Та відповідальність за невиконання завдання все одно лежала на мені", - розповів Буряк.

Персональна відповідальність

Зважаючи на невдачу у відборі, Буряк ухвалив рішення піти. За його словами, він не міг залишитись ан посаді, навіть якби йому це запропонували.

"Завдання було поставлене, і ми його не виконали. Я вважав, що тренер повинен відповідати за результат. При цьому я досі вдячний футболістам та своїм помічникам - вони зробили все, що могли", - додав фахівець.

Кар'єра Буряка в збірній

Леонід Буряк працював у збірній з 1996-го року. Проте посаду головного тренера він отримав в 2001-му році. Та в 2003-му році він залишив посаду після невиходу збірної на Євро.

Загалом на чолі збірної Леонід Буряк провів 19 матчів. Його статистика на чолі команди - 5 перемог, 6 нічиїх та 8 поразок.