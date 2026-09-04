Від Лупашка – до гранда: скандальний український нападник зробив крок угору в Польщі

Умови переходу та фінансові деталі

Богдан В'юнник перейшов із гданської "Лехії" до варшавської "Легії". Столичний клуб оголосив про підписання українця на правах оренди до кінця сезону-2026/27. Угода також передбачає опцію подальшого викупу контракту футболіста, яка, за даними польських ЗМІ, становитиме від 700 до 800 тисяч євро.

Українець виступав за "Лехію" з березня 2024 року, провівши за цей час 61 матч, у яких відзначився 10 голами та 5 результативними передачами. У поточному сезоні В'юнник не зіграв за гданський колектив, який влітку очолив український фахівець Владислав Лупашко, жодного поєдинку, адже наполягав на зміні команди.

Скандальне минуле та новий виклик

За свою кар'єру 24-річний нападник встиг поиграти за "Маріуполь", швейцарський "Цюрих" та австрійський "Грацер", а також виступав у системі донецького "Шахтаря".

Перехід до Польщі у 2024 році супроводжувався гучним скандалом: В'юнник розірвав контракт із "гірниками" в односторонньому порядку, через що донецький клуб звернувся із позовом до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Тепер форвард спробує зарекомендувати себе у складі 15-разового чемпіона Польщі. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість українця у 500 тисяч євро.