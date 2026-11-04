Ванат став найкращим гравцем "Жирони" у жовтні на тлі яскравої гри

Ванат оформив п'ять результативних дій за місяць

Владислав Ванат отримав нагороду найкращого гравця "Жирони" за підсумками жовтня. Українець продемонстрував високу результативність і став одним із найпомітніших футболістів каталонського клубу.

У чотирьох матчах нападник забив чотири голи та віддав одну результативну передачу. Найяскравішим для нього став поєдинок проти "Сельти Б", у якому Ванат оформив хет-трик і допоміг команді перемогти з рахунком 5:1.

Ще один м'яч український форвард забив у зустрічі з "Андоррою", яку "Жирона" виграла з рахунком 2:0.

Українець виступає за "Жирону" з літа 2025 року

Окрім безпосередньої результативності, Ванат активно долучався до атакувальних дій команди та створював небезпеку біля воріт суперників.

Нагадаємо, український нападник приєднався до "Жирони" влітку 2025 року, перейшовши з київського "Динамо". Контракт 24-річного футболіста з іспанським клубом розрахований до 2030 року.