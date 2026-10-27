Ванат оформив перший хет-трик у кар’єрі та став гравцем туру в Сегунді
Український нападник Владислав Ванат яскраво провів матч у Сегунді: забив три м’ячі та віддав результативну передачу у ворота "Сельти" B. За цей виступ форвард "Жирони" отримав найвищу оцінку і став найкращим гравцем туру.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на збірну туру від статистичного порталу SofaScore.
Вражаюча результативність форварда
Український форвард став головним героєм матчу останнього туру іспанської Сегунди. У поєдинку проти "Сельти" B нападник оформив хет-трик і записав на свій рахунок гольову передачу.
Такий виступ приніс українцю максимальну оцінку від статистичного порталу SofaScore - 10 балів. Крім того, Ваната визнали найкращим гравцем туру другого іспанського дивізіону.
З початку сезону на рахунку нападника вже п’ять забитих м’ячів.
Перший хет-трик у кар’єрі
Для Ваната цей хет-трик став дебютним у професійній кар’єрі. Раніше українець демонстрував високу результативність у складі київського "Динамо" та був найкращим бомбардиром команди, однак тричі за один матч до цього не забивав.
Минулого літа український нападник нібито намагався залишити каталонську "Жирону" після пониження команди в класі.
Нинішній результативний виступ у Сегунді став для футболіста яскравим індивідуальним досягненням і дозволив привернути увагу завдяки винятковій статистиці.
Раніше ми повідомляли, що нападник збірної України може знову змінити клуб взимку.