УПЛ: "Буковина" та ЛНЗ розписали суху нічию у Львові

УПЛ, 1-й тур

"Буковина" – ЛНЗ – 0:0

Домінування ЛНЗ та змарновані шанси

Із перших хвилин черкасці заволоділи ініціативою та взялися тиснути на ворота суперника.

Головним джерелом загрози виступав новачок ЛНЗ – Теді Цара, який неодноразово загострював гру з лівого флангу. Голкіпер "Буковини" Герман Пеньков серією надійних сейвів зупинив небезпечні удари від нього та Геннадія Пасіча, а Девід у вирішальний момент схибив із кількох метрів після чергового прострілу.

Чернівчани переважно оборонялися та відповідали рідкісними випадами, тож на перерву команди пішли за закономірних нулів на табло за тотальної переваги гостей за ударами (14:1).

Стійка на користь "Буковини"

Після перерви картина гри суттєво не змінилася, і вже на 55-й хвилині черкасці були максимально близькими до успіху: Денис Кузик після навісу Олександра Драмбаєва пробив головою у дальню стійку, а добити м'яч у порожні ворота завадили захисники чернівчан.

Надалі наставники обох команд освіжили склади за допомогою серії замін. Зокрема у ЛНЗ на полі з'явилися Марк Ассінор, Артур Микитишин та Єгор Твердохліб.

Завершальний відрізок матчу пройшов у жорсткій боротьбі з великою кількістю фолів у центрі поля, де команди намагалися перехопити контроль. Втім, створити дійсно гострі моменти біля обох воріт більше не вдалося, і фінальний свисток арбітра зафіксував нічию 0:0, яка принесла "Буковині" перше очко у вищому дивізіоні.