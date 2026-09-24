Український тренер очолив європейський клуб: рятуватиме аутсайдера з дна турнірної таблиці

Новий виклик для Максимова

Угоду з 57-річним фахівцем укладено до завершення сезону-2026/27. Для Максимова це не перша робота в азербайджанській Прем'єр--лізі. У період із грудня 2017 по липень 2018 року він успішно тренував клуб "Кешля" (нині – "Шамаха"), з яким виборов національний Кубок.

За свою кар'єру наставник також очолював низку відомих українських та закордонних команд, зокрема "Ворсклу", "Дніпро-1", "Кривбас", "Оболонь" та донецький "Металург". Останнім місцем його роботи була "Ворскла", яку він залишив улітку 2025 року – після вильоту полтавців з УПЛ.

Рятувальна місія українця

Новій команді Максимова потрібні кардинальні зміни. Після шести зіграних турів національного чемпіонату "Араз-Нахчиван" безнадійно застряг на останній, 12-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише два залікові бали.

Цікаво, що Максимов став уже другим українським тренером біля керма цього клубу за останній час – із січня по травень 2026 року колектив тренував Андрій Демченко. Перед новим наставником поставлено складне завдання вивести команду з кризового стану та покращити її результати в елітному дивізіоні.