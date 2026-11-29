Як Степанов забив два голи

Українець втретє поспіль вийшов у стартовому складі "Утрехта".

Гості швидко відкрили рахунок: уже на шостій хвилині Нордін Амрабат вивів команду вперед. Утім, за хвилину Яннік Едуардо відновив рівновагу.

На 42-й хвилині своє слово сказав Степанов. Йоанн Катлін віддав передачу українцю, який завершив атаку точним ударом та зробив рахунок 2:1 на користь "Утрехта".

Після перерви гості продовжили забивати. На 48-й хвилині Катлін збільшив їхню перевагу, але вже на 52-й Еван Роттьє скоротив відставання господарів.

Лише через дві хвилини Степанов знову відзначився.

На 54-й хвилині український нападник замкнув головою передачу Пера Клоостербура та оформив дубль. Рахунок став 4:2.

Сім голів та напружена кінцівка

"Ден Гааг" не припинив боротьбу навіть після четвертого пропущеного м'яча.

На 66-й хвилині Едуардо забив удруге та скоротив відставання до мінімуму.

Господарі намагалися врятувати матч, але футболісти "Утрехта" зберегли перевагу до фінального свистка.

На 68-й хвилині Степанов отримав жовту картку, а на 78-й залишив поле внаслідок заміни.

"Ден Гааг" – "Утрехт" – 3:4 (1:2)

Голи: Едуардо (7, 66), Роттьє (52) – Амрабат (6), Степанов (42, 54), Катлін (48).

Перший дубль та місце серед найкращих бомбардирів

Для Артема Степанова два м'ячі у ворота "Ден Гаага" стали першим дублем на дорослому клубному рівні в офіційних матчах.

Українець довів кількість голів у поточному чемпіонаті Нідерландів до восьми. Для цього йому знадобилося 11 матчів.

Завдяки такій результативності Степанов перебуває на 7-му місці серед найкращих бомбардирів Ередивізі.

Окрім особистого досягнення українця, перемога стала важливою для його клубу. "Утрехт" перервав серію з трьох поспіль поразок у чемпіонаті.