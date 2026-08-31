Українець забив за "Лехію" та потрапив до символічної збірної в Польщі
Український півзахисник гданської "Лехії" Артур Шах увійшов до символічної збірної 6-го туру Першої ліги Польщі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на TVP Sport.
Феєрія українців у складі "Лехії"
На гру проти варшавської "Полонії" у стартовому складі команди під керівництвом українського фахівця Владислава Лупашка вийшли одразу троє співвітчизників: Данило Бескоровайний, Данило Малов та Артур Шах. Перебіг поєдинку у Варшаві виявився надзвичайно насиченим, але гості впевнено диктували умови, вигравши зустріч із рахунком 4:2.
Артур Шах провів яскраву другу половину зустрічі. На 66-й хвилині півзахисник отримав попередження, а вже за шість хвилин відзначився забитим м'ячем, який став для нього другим поспіль у складі польського клубу.
Турнірне становище та наступний матч
У підсумку українського футболіста включили до символічної збірної туру. А гданський клуб здобув другу перемогу в нинішньому розіграші чемпіонату та піднявся на 13-ту сходинку турнірної таблиці Першої ліги, маючи в активі 7 залікових балів.
Свій наступний поєдинок підопічні Владислава Лупашка проведуть уже 1 вересня. У рамках 1/32 фіналу Кубка Польщі "Лехія" на виїзді зіграє проти "Клужборка" з четвертої за рівнем ліги місцевого футболу.
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