Українець забив за "Лехію" та потрапив до символічної збірної в Польщі

Феєрія українців у складі "Лехії"

На гру проти варшавської "Полонії" у стартовому складі команди під керівництвом українського фахівця Владислава Лупашка вийшли одразу троє співвітчизників: Данило Бескоровайний, Данило Малов та Артур Шах. Перебіг поєдинку у Варшаві виявився надзвичайно насиченим, але гості впевнено диктували умови, вигравши зустріч із рахунком 4:2.

Артур Шах провів яскраву другу половину зустрічі. На 66-й хвилині півзахисник отримав попередження, а вже за шість хвилин відзначився забитим м'ячем, який став для нього другим поспіль у складі польського клубу.

Турнірне становище та наступний матч

У підсумку українського футболіста включили до символічної збірної туру. А гданський клуб здобув другу перемогу в нинішньому розіграші чемпіонату та піднявся на 13-ту сходинку турнірної таблиці Першої ліги, маючи в активі 7 залікових балів.

Свій наступний поєдинок підопічні Владислава Лупашка проведуть уже 1 вересня. У рамках 1/32 фіналу Кубка Польщі "Лехія" на виїзді зіграє проти "Клужборка" з четвертої за рівнем ліги місцевого футболу.