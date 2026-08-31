УАФ поставила на паузу призначення тренера збірної U-15 через його минуле: що відомо

Чому УАФ не погоджує кандидатуру Єфімова

За інформацією проєкту "ТаТоТаке", в УАФ не поспішають ухвалювати рішення щодо призначення Єфімова до збірної U-15 через його залученість до футбольної діяльності на тимчасово окупованих територіях. Наразі фінального рішення щодо призначення Єфімова до юніорської команди немає.

Єфімов з 2018 року живе на підконтрольній Україні території. Він працював у структурах донецького "Шахтаря" та чернівецької "Буковини", а основним фокусом його діяльності були саме дитячо-юнацькі команди.

Що каже сам Дмитро Єфімов

Sport RBC.UA вдалося отримати ексклюзивний коментар Дмитра Єфімова стосовно ситуації, яка склалася із його можливим призначенням на посаду головного тренера збірної U-15. Фахівець пояснив як суперечливий епізод своєї біографії, так і своє бажання працювати саме з українськими командами.

"Я розумію, чому зараз виникли питання щодо мого минулого. Так, на певному етапі своєї кар’єри я грав у командах, які знаходилися на тимчасово окупованій території. Сьогодні я ставлюся до цього періоду свого життя з великим жалем. Я виправив свою помилку 8 років тому у липні 2018", – відзначив Єфімов.

Тренер пояснив, що в період з 2014 по 2018 роки дійсно працював у Донецьку, але в структурах футбольного клубу "Шахтар". У 2018 році він продовжив співпрацю із клубом, але переїхав до Києва.

"Я не хочу виправдовувати свої минулі рішення або робити вигляд, що цього не було. Я підтримую Україну і пов’язую своє майбутнє виключно з українським футболом. Я живу в Україні разом зі своєю сім’єю. Тут мій дім, тут моя родина, і саме тут я хочу продовжувати працювати, розвиватися як тренер та приносити користь українському футболу.

Ви знаєте, я довгий час працював в структурі донецького "Шахтаря". З 2014 по 2018 роках працював в дитячій Академії "Шахтаря" в українському Донецьку. Потім з липня 2018 по липень 2024 року, продовжив працювати в "Шахтарі", проте вже у місті Київ. З липня 2024 по червень 2026 року працював в ФК "Буковина" (Чернівці) і там проживав, поки моя сімʼя була в Києві", – розповів 41-річний фахівець.

Єфімов висловив бажання працювати із юніорською збірною України. За його словами, такий виклик є для нього честю.

"Я вважаю правильним оцінювати не лише те, що відбувалося багато років тому, а й те, які цінності та яку позицію людина має сьогодні. Що стосується пропозиції працювати зі збірною України U-15 – для мене це велика відповідальність і честь.

Я хочу працювати з молодими гравцями, допомагати їм розвиватися та робити свій внесок у розвиток українського футболу. Тому свою позицію я готовий підтверджувати насамперед своїми діями та подальшою роботою", – резюмував Єфімов.