Туманна звитяга: "Зоря" вирвала перемогу над "Чорноморцем"
Луганська "Зоря" перемогла одеський "Чорноморець" в рамках 9-го туру УПЛ. Луганці вперше в сезоні змогли здобути дві перемоги поспіль.
Про перебіг та результат матчу розповідає Sport RBC.UA.
Українська Премʼєр-ліга, 9 тур
"Зоря" - "Чорноморець" - 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: Бойко, 27, Кушніренко, 90 - Мба, 45+3.
Перебіг матчу
В першому таймі очевидним лідером була "Зоря" - перевага луганців конвертувалась в забитий гол в середині тайму. Проте більше голів забити господарям не вдалося. А от "Чорноморець" зрівянв рахунок в компенсований час.
Впродовж другого тайму очевидного лідера вже не було. Проте в такій рівній боротьбі переможцями вийшли луганці. Владлен Юрченко, який вийшов на заміну, виконав навіс зі штрафного - а Богдан Кушніренко холоднокровно переграв голкіпера Аніагбосо.
Турнірне становище команд
Після цього матча турнірне становище команд лишилося незмінним. "Зоря" набрала 14 балів і продовжує посідати шосте місце у турнірній таблиці. "Чорноморець" залишився на 14-й позиції, маючи у своєму активі п'ять пунктів.
Втім, потенційно "Чорноморець" може опуститися в зону вильоту - адже "Кривбас" може обійти "моряків". Зараз команди мають рівну кількість очок, от тільки криворіжці зіграли на два матчі менше.
Раніше ми поаідомляли, що в першому матчі 9-го туру "Оболонь" здобула першу перемогу в сезоні.