Це тільки початок: в ФК "Харків" розповіли деталі втечі свого гравця до Росії

Виявлення схеми та запит на перехід

Минулого тижня Українська асоціація футболу (УАФ) сповістила керівництво ФК "Харків", що у міжнародній системі TMS (Transfer Matching System) з'явився запит на видачу трансферного сертифіката для Олексія Сидорова. Місцем переходу виявився аматорський клуб із Росії.

Віцепрезидент харківського клубу Юрій Коротун наголосив, що гравець ще рік тому самовільно залишив Україну та команду, мавши чинну угоду.

"Минулого тижня ми отримали повідомлення від УАФ про запит на міжнародний трансферний сертифікат у зв’язку з його переходом до аматорського клубу з країни-агресора. Сказати, що ми були шоковані - це не сказати нічого. Після того, як Олексій незаконним шляхом залишив країну та наш клуб, він пішов далі", - заявив Коротун.

Схема "bridge transfer" та звернення до ФІФА

У клубі переконані, що використання аматорської команди - це лише проміжний етап юридичної махінації, так званого bridge transfer, аби розірвати угоду з харьків’янами в односторонньому порядку та згодом перейти до реального вигодозабувача.

Адже чинний контракт Олексія Сидорова з ФК "Харків" розрахований до 2028-го року. наразі клуб разом з УАФ направив відповідні звернення та листи до ФІФА.

Харкiв'яни наполягають на жорсткому дотриманні контрактної дисципліни, аби не створювати небезпечного прецеденту для інших українських клубів. Керівництво клубу запевнило, що буде послідовно захищати свої інтереси в усіх міжнародних футбольних інстанціях.

"Клуб і асоціація, звісно, виступають проти того, щоб футболіст, який має чинні контрактні зобов’язання перед українським клубом, міг просто проігнорувати ці зобов’язання та отримати можливість виступати за іншу команду, тим більше в росії. Вже були направлені відповідні листи до ФІФА, але ми розуміємо, що це тільки початок. Йдеться про дотримання контрактної дисципліни, захист прав клубу та принципів футбольного права", - наголосив Коротун.

Що відомо про Олексія Сидорова

25-річний уродженець Макіївки на дорослому рівні встиг пограти за запорізький "Металург" та "Металіст 1925" (нинішній "Харків). Перебуваючи на контракті з харків'янами, Сидоров пограв за "Колос" на правах оренди.

В серпні 2025-го року футболіст, який перебував на зборах з молодіжною командою "Металіста 1925", відмовився повертатися в Україну попри ультиматум клубу.

Зараз же стало відомо, що Сидоров намагається зареєструватися в російському аматорському клубі.