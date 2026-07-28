"Це піде на користь українському футболу": Григорчук висловився про реформу в УПЛ

Чому чемпіонат U-21 важливий для УПЛ

Роман Григорчук навів кілька аргументів щодо необхідності повернення такого турніру. За його словами, це додасть ігрової практики гравцям, які не отримують достатньо часу у складі першої команди.

"По-перше, ти можеш заграти основних гравців, які були не задіяні у матчі першої команди. По-друге, з цими хлопцями в такому змішаному складі можуть грати і молоді хлопці. Ну і третє, U-21 це для тих хлопців, які вже по віку не можуть грати за U-19, але за своїм рівнем ще не готові грати за першу команду", – відзначив Григорчук.

На думку фахівця, відновлення турніру молодіжних команд допоможе молодим футболістам краще адаптуватися до дорослого футболу.

"Цей турнір буде дуже корисним саме для цих хлопців, які переросли за віком U-19. Хтось із футболістів розвивається трошки із запізненням, і так буде більша гарантія, що футболісти матимуть шанс перейти до дорослого футболу безболісно", – заазначив головний тренер "Чорноморця".

"Чорноморець" повернувся в УПЛ

Минулий сезон одеський клуб провів у Першій лізі. За підсумками сезону "моряки" посіли друге місце і напряму підвищилися в класі. Таким чином, "Чорноморець" повернувся до Української Прем'єр-ліги після річної паузи.

У першому турі нового чемпіонату одеський клуб прийматиме житомирське "Полісся". Цей матч відбудеться в Одесі у неділю, 2 серпня. Початок о 13:00.