Трубін переміг із "Бенфікою", "Аякс" із Циганковим дотиснув "Аталанту": як українці зіграли в єврокубках
Українські футболісти допомогли своїм клубам здобути перемоги в єврокубках. Анатолій Трубін і Георгій Судаков виграли з "Бенфікою", Роман Яремчук - з "Олімпіакосом", а Віктор Циганков святкував успіх з "Аяксом".
Про виступи українців в Лізі Європи та Лізі конференцій повідомляє Sport RBC.UA.
Як зіграли українці в Лізі Європи
Одразу три клуби, за які виступають українські футболісти, здобули перемоги в третьому турі основного етапу Ліги Європи.
"Бенфіка" на виїзді розгромила кіпрську "Омонію" з рахунком 4:1. Український воротар Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч. Півзахисник Георгій Судаков з’явився на полі після виходу із заміни.
Бельгійський "Андерлехт" також переміг із великим рахунком - на виїзді проти польської "Ягеллонії" команда виграла 3:0. Український нападник Данило Сікан увесь поєдинок провів на лаві запасних.
Грецький "Олімпіакос" із Романом Яремчуком у стартовому складі мінімально здолав празьку "Спарту" - 1:0. Український форвард відіграв 63 хвилини, після чого його замінили.
Циганков допоміг "Аяксу" перемогти "Аталанту"
У другому турі Ліги конференцій амстердамський "Аякс" на власному полі здолав італійську "Аталанту" з рахунком 2:0.
Український вінгер Віктор Циганков вийшов на поле в середині другого тайму, однак результативними діями не відзначився. Проте саме за його присутності нідерландці дотиснули італійців.
Результати матчів Ліги Європи
- "Бешикташ" - "Крістал Пелес" - 2:2
- "Борнмут" - "Мілан" - 3:0
- "Вікторія" Пльзень - "Левськи" - 1:2
- "Гоффенгайм" - "Ліон" - 3:0
- "Ліллестрем" - "Реал Сосьєдад" - 0:6
- "Олімпіакос" - "Спарта" Прага - 1:0
- "Омонія" - "Бенфіка" - 1:4
- "Селтік" - "Сельта" - 1:2
- "Целє" - "Зальцбург" - 2:2
- "Ягеллонія" - "Андерлехт" - 0:3
Результати матчів Ліги конференцій
- "Аякс" - "Аталанта" - 2:0
- "Борац" - КуПС - 2:0
- "Брага" - "Гент" - 2:0
- "Лінкольн" - "Твенте" - 1:4
- "Мідтьюлланн" - "Сент-Трюйден" - 0:1
- "Монако" - "Фрайбург" - 3:0
- "Орхус" - "Егнатія" - 1:1
- "Тун" - "Хайдук" - 0:1
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