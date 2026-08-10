Трубін дав згоду на гучний трансфер: "Бенфіка" приголомшила ціною на українця

Інтерес "Ювентуса" та вимоги "Бенфіки"

Туринський гранд шукає підсилення під виступи у Лізі Європи після шостого місця в минулому сезоні Серії А. Повідомляється, що між сторонами відбулися нові контакти, де Трубін сказав "так" потенційному трансферу.

Однією з причин бажання змінити обстановку стало те, що Трубін більше не відчуває повної довіри та залученості до найближчих планів "Бенфіки". Додатковим штрихом, який привернув увагу вболівальників, стало й рішення призначити одним із капітанів команди дублера українця – вихованця клубу Самуела Соареша.

Португальський гранд планує виручити за продаж Трубіна щонайменше 20 мільйонів євро, хоча в його угоді прописана клаузула у 100 мільйонів.

Нагадаємо, Анатолій перейшов до Лісабона із "Шахтаря" влітку 2023 року за 10 мільйонів євро та підписав контракт до 2028 року. За цей час він відіграв за "орлів" 149 матчів, у 59 з яких втримав свої ворота "на замку".

Осічка "орлів" на старті сезону

На тлі чуток про трансфер Трубін провів на лаві запасних матч 1-го туру чемпіонату Португалії проти новачка елітного дивізіону – "Академіку де Візеу". Без українського голкіпера у воротах лісабонці не змогли втримати перемогу, зігравши внічию 2:2.

У цій зустрічі з перших хвилин на поле вийшов інший українець – півзахисник Георгій Судаков. Він відіграв 64 хвилини та отримав жовту картку за грубу гру, після чого був замінений. "Бенфіка" двічі вела у рахунку завдяки голам Павлідіса та Престіанні, проте гості двічі знаходили сили відігратися, підкресливши проблеми "орлів" у обороні на старті нової кампанії.