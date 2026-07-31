Тренер "Динамо" назвав головну причину поразки від ПАОКа в Лізі Європи

Фактор одного гравця

Столичний клуб поступився у повторному матчі у Греції з рахунком 0:2 та за сумою двох ігор з ПАОКом (перший поєдинок кияни також програли – 2:3) вилетів з розіграшу Ліги Європи.

За словами керманича "Динамо", ключову роль у підсумковому результаті повторної зустрічі, зіграла індивідуальна якість конкретної зірки у складі суперника. Попри те, що кияни віддали чимало сил на полі та продемонстрували якісний відрізок у першій половині гри, різниця в класі виконавців виявилася вирішальною.

"Сьогоднішній матч виграв один виконавець – Константеліас. На жаль, у нас немає гравця з таким рівнем майстерності. Ми сьогодні віддали багато сил, у нашої команди є потенціал, і ми розуміємо, за рахунок чого треба покращуватися. Рівень майстерності гравців ПАОКа високий, ми бачили, як вони перебудовувалися, але при цьому перший тайм можемо занести до активу, коли ми добре грали", - підкреслив Костюк.

Фатальна втрата концентрації

Окремо головний тренер розібрав епізод із пропущеним голом перед самою перервою, який суттєво вплинув на подальший хід поєдинку. За словами Костюка, причиною взяття воріт стала секундна розконцентрованість окремих підопічних.

"В епізоді з першим пропущеним м'ячем ми недограли, чомусь виявивши недостатню концентрацію. Той же Волошин виключився з гри, хоча до цього все було чудово, ми перебудовувалися, а в цьому Назар недограв – і Константеліас скористався цим, відкривши рахунок", – зазначив фахівець.

Також наставник киян додав, що команда продовжуватиме підготовку до наступних міжнародних поєдинків у Польщі. Наступна гра відбудеться вже 6 серпня в Любліні – у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій "Динамо" зустрінеться з азербайджанським "Карабахом".