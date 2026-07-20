Трамп та президент FIFA вручили збірній Іспанії кубок ЧС-2026

Як завершився ЧС-2026

У фіналі чемпіонату цієї ночі зійшлися команди збірної Іспанії та збірної Аргентини. За підсумками всі 90 хвилин матчу були напруженими, оскільки жодна з команд не змогла забити гол у основний час матчу. Закинути м'яч у ворота вдалося лише Іспанії під час овертайму. Цей гол став першим і вирішальним у цій сутичці.

Весь матч на арені був присутній президент США Дональд Трамп, який після завершення гри разом із президентом FIFA Джанні Інфантіно вийшли до гравців.

Спочатку Трамп та Інфантіно вручили срібні та золоті медалі командам Аргентини та Іспанії, після чого разом із рук у руки передали кубок FIFA збірній Іспанії.

Причому, судячи з кадрів, коли іспанська команда піднімала кубок вгору і святкувала перемогу, Трамп, нібито, мав намір стояти чи не разом із командою, щоб потрапити в кадр (його погляд був спрямований на камери).

Після всіх цих подій чемпіонат світу 2026 року офіційно завершився. Нова битва за кубок та звання чемпіона світу очікується аж у 2030 році.