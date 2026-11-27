Обставини розстрілу біля поля

Трагедія сталася у неділю, 22 листопада, на території спортивного комплексу "Ла Естрелья" в місті Ірапуато. Після фінального свистка аматорського поєдинку Луїс Альберто Ріос Чавес, відомий серед місцевих уболівальників під прізвиськом "Ель Море", залишився біля газону та спілкувався в компанії близько десяти друзів.

У цей момент до майданчика під'їхали невідомі озброєні нападники на мотоциклах і відкрили прицільний вогонь. Футболіст зазнав кількох вогнепальних поранень і помер на місці ще до приїзду бригади медиків. Під час стрілянини також постраждав один із його товаришів, якого госпіталізували до місцевої лікарні. Поліція розпочала розслідування інциденту, проте затримати зловмисників по гарячих слідах не вдалося.

Ким був Луїс Альберто Ріос Чавес

Загиблий гравець мав досвід виступів на професійному рівні в чемпіонаті Мексики:

У Третьому дивізіоні він захищав кольори клубу "Лос Брухос дель Атлетіко Сан-Франсіско-дель-Рінкон", де носив капітанську пов'язку.

У 2019 році разом із цією командою "Ель Море" став чемпіоном дивізіону, а на полі перетинався з майбутнім футболістом національної збірної Мексики та столичного гранда "Америка" Еріком Санчесом.

Останнім часом 26-річний спортсмен виступав у регіональних змаганнях за аматорський колектив "Арандас", а також передавав досвід юному поколінню, працюючи тренером у футбольній академії "Лорос".