З Тимчиком, але без Попова: Костюк розповів про стан "Динамо" перед грою з "Карабахом"

Повернення Тимчика та чималі втрати в обороні

Найважливішим фокусом перед матчем залишається стан захисної лінії та лазарету "біло-синіх". Ігор Костюк розкрив актуальну ситуацію з травмованими гравцями, відзначивши як позитивні новини, так і суттєві втрати.

"Олександр Тимчик приєднався до нас. Костянтин Вівчаренко поки що залишається в лазареті. Кирило Осипенко, Владислав Захарченко та Денис Попов відновлюються в Києві. Також проходит відновлення Микола Михайленко. Решта гравців готуються до матчу в загальній групі", - повідомив Костюк.

Таким чином, кияни змушені обходитися без цілої групи оборонців та півзахисників, проте повернення Тимчика має підсилити фланговий потенціал команди.

Настрої в команді, аналіз помилок та цілі в єврокубках

Передматчева розмова також торкнулася важкого психологічного тла через нічні ворожі обстріли України. Наставник підкреслив, що гравцям важко перебувати далеко від рідних у такі моменти, але вони роблять усе можливе, щоб тримати концентрацію.

Коментуючи минулу невдачу з ПАОКом, Костюк наголосив на важливості виправлення власних помилок у грі з "Карабахом".

"Прогрес команди визначається здатністю правильно реагувати на зауваження та не припускатися старих помилок. Сподіваюся, що ми швидше реагуватимемо на помилки та виправлятимемо їх. "Карабах" - непростий суперник, у минулому сезоні грав у Лізі чемпіонів. Зробимо все від нас залежне, щоб пройти далі", - зазначив Костюк.

Окремо головний тренер "Динамо" відкинув думки про доцільність вильоту з єврокубків заради внутрішнього чемпіонату. Костюк переконаний, що єврокубковий досвід є ключовим для розвитку гравців та конкуренції всередині колективу.