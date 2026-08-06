З Тимчиком, але без Попова: Костюк розповів про стан "Динамо" перед грою з "Карабахом"
Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк напередодні першого поєдинку проти азербайджанського "Карабаха" розповів про втрати у команді. Також керівник киян оцінив поточний стан стартової обойми.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресконференцію на офіційному сайті ФК "Динамо".
Повернення Тимчика та чималі втрати в обороні
Найважливішим фокусом перед матчем залишається стан захисної лінії та лазарету "біло-синіх". Ігор Костюк розкрив актуальну ситуацію з травмованими гравцями, відзначивши як позитивні новини, так і суттєві втрати.
"Олександр Тимчик приєднався до нас. Костянтин Вівчаренко поки що залишається в лазареті. Кирило Осипенко, Владислав Захарченко та Денис Попов відновлюються в Києві. Також проходит відновлення Микола Михайленко. Решта гравців готуються до матчу в загальній групі", - повідомив Костюк.
Таким чином, кияни змушені обходитися без цілої групи оборонців та півзахисників, проте повернення Тимчика має підсилити фланговий потенціал команди.
Настрої в команді, аналіз помилок та цілі в єврокубках
Передматчева розмова також торкнулася важкого психологічного тла через нічні ворожі обстріли України. Наставник підкреслив, що гравцям важко перебувати далеко від рідних у такі моменти, але вони роблять усе можливе, щоб тримати концентрацію.
Коментуючи минулу невдачу з ПАОКом, Костюк наголосив на важливості виправлення власних помилок у грі з "Карабахом".
"Прогрес команди визначається здатністю правильно реагувати на зауваження та не припускатися старих помилок. Сподіваюся, що ми швидше реагуватимемо на помилки та виправлятимемо їх. "Карабах" - непростий суперник, у минулому сезоні грав у Лізі чемпіонів. Зробимо все від нас залежне, щоб пройти далі", - зазначив Костюк.
Окремо головний тренер "Динамо" відкинув думки про доцільність вильоту з єврокубків заради внутрішнього чемпіонату. Костюк переконаний, що єврокубковий досвід є ключовим для розвитку гравців та конкуренції всередині колективу.
Раніше ми повідомляли, де і коли відбудуться матчі "Динамо" та "Карабаху" в Лізі конференцій.