"Сумую за цим клубом": Модрич заговорив про повернення до "Реала"
Півзахисник "Мілана" Лука Модрич розповів про свої почуття до мадридського "Реала". Хорватський півзахисник зізнався, що хотів би одного дня повернутися до клубу.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання AS.
Мрії про повернення
Модрич зазначив, що сумує за мадридським клубом, однак наразі почувається щасливим у "Мілані". Хорват наголосив, що добре адаптувався в новій команді та хоче віддавати їй усі сили.
"Я сумую за цим клубом, адже я дійсно люблю "Реал". Але я почуваюся щасливим у "Мілані". Мене прийняли дуже добре тут, тож я намагаюся віддавати усі свої сили заради команди", - сказав Модрич.
Водночас 40-річний футболіст не приховує бажання знову опинитися в Мадриді.
"Звісно, я б хотів одного дня повернутися до "Реала", тому що це мій дім. Я мрію про це. Ви знаєте, я провів 13 років у цьому клубі. Побачимо, що станеться у майбутньому", - додав хорват.
При цьому Модрич не уточнив, у якому статусі хотів би повернутися до мадридського клубу.
13 років з "Галактікос"
Модрич виступав за "Реал" із 2012-го до 2025-го року. За цей час хорват став одним із найуспішніших футболістів в історії мадридського клубу. У складі "вершкових" півзахисник провів 597 матчів, забив 43 голи та віддав 95 результативних передач у всіх турнірах.
Разом із "Реалом" Модрич виграв 27 трофеїв, серед яких особливо виділяються шість перемог у Лізі чемпіонів. Крім командних титулів, хорват у 2018-му році отримав головну індивідуальну нагороду світового футболу - "Золотий м'яч".
Влітку 2025-го року хорват залишив мадридський клуб та приєднався до "Мілана".
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