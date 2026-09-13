Степанов забив у п'ятому матчі поспіль та очолив гонку бомбардирів у Нідерландах (відео)

Гольова серія українця

У поєдинку 6-го туру Ередивізі проти "Ексельсіора" Степанов вийшов у стартовому складі "Утрехта" та відкрив рахунок на 36-й хвилині. Нападник вдало зорієнтувався у штрафному майданчику та переправив м'яч у сітку після прострілу партнера. У другому таймі суперник зрівняв рахунок, однак "Утрехт" вирвав підсумкову перемогу 2:1 вже у доданий рефері час завдяки влучному удару Дані де Віта.

Завдяки цьому виїзному успіху "Утрехт" перервав невдалу серію. Наразі команда йде 13-ю в Ередивізі.

Побив рекорд ван дер Варта

Для 19-річного українця цей м'яч став уже 5-м у нинішньому розіграші чемпіонату. Степанов відзначається бодай одним забитим голом у кожному зі своїх п'яти виходів на поле в Ередивізі, завдяки чому наразі очолює гонку бомбардирів ліги разом із Сореном Тенстеттом з "Гоу Ехед Іглз".

За даними офіційного сайту Ередивізі, у віці 19 років і 34 днів українець став наймолодшим гравцем, який забивав у п'яти матчах чемпіонату поспіль. Попередній рекорд належав легендарному Рафаелю ван дер Варту (у 2001 році).

Нагадаємо, права на українського нападника належать леверкузенському "Байєру", а його поточна трансферна вартість оцінюється у 5 мільйонів євро.