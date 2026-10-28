Скандальний екс-вінгер "Шахтаря" після мобілізації знайшов новий клуб за кордоном

Неочікувана поява у Болгарії

Інформація про реєстрацію вихованця українського футболу у складі клубу "Фратрія" з'явилася на офіційному сайті Болгарського футбольного союзу та профільному порталі Transfermarkt. Гравець уже встиг дебютувати за новий колектив, вийшовши на заміну на 76-й хвилині у матчі Другої ліги проти "Монтани".

Від затримання у Львові до закордонної ліги

Останньою командою Вакули була луганська "Зоря", яку він залишив у липні 2026 року в статусі вільного агента. У серпні футболіста затримали представники ТЦК на залізничному вокзалі у Львові. Після проходження військово-лікарської комісії його направили до навчального центру для військової підготовки.

Попри це, 26 жовтня Вакула офіційно уклав угоду з "Фратрією". Деталі контракту та умови виїзду за кордон наразі невідомі. У складі болгарської команди вже виступає інший український півзахисник Тимур Кораблін, з яким Вакула раніше грав у "Зорі" та "Минаї".

Шлейф гучних скандалів у кар'єрі

27-річний вінгер відомий виступами за "Шахтар", "Маріуполь", "Ворсклу", "Десну" та "Полісся", однак його спортивні досягнення регулярно супроводжувалися позафутбольними інцидентами.

У 2021 році його вигнали з "Десни" за порушення режиму, після чого він потрапив у ДТП у стані алкогольного сп'яніння в Маріуполі.

Пізніше гравець залишив "Полісся" через конфлікти та бійку на святкуванні виходу до УПЛ, а також неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за злісну непокору поліції.

Нова команда Вакули "Фратрія" посідає четверте місце в Другій лізі Болгарії та змагається за вихід до елітного дивізіону.