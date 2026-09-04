Скандал із Бондаренком в "Аль-Ахлі": трансфер з "Шахтаря" опинився в центрі розслідування

Що відомо про трансфер півзахисника

Бондаренко перебрався до "Аль-Ахлі" 21 серпня 2026 року. Саудівський клуб орендував півзахисника у донецького "Шахтаря" до 30 червня 2027 року.

Спочатку повідомлялося, що угода лише передбачає право викупу футболіста. Водночас офіційний сайт "Аль-Ахлі" вказує на наявність у договорі умови про обов'язковий викуп.

За нову команду 26-річний українець уже провів два матчі, однак результативними діями не відзначився.

Чому спалахнув скандал

Ситуація навколо Бондаренка загострилася після звільнення спортивного директора "Аль-Ахлі" Руї Педру Браза.

За інформацією бельгійського інсайдера Саши Тавольєрі, під час переговорів представники Бондаренка розраховували на зарплату близько 1,3 мільйона євро на рік. Однак тодішній спортивний директор саудівського клубу запропонував українцю значно вищий оклад – 2,5 мільйона євро на рік.

Журналісти пов'язували це рішення з можливими фінансовими махінаціями колишнього функціонера. Водночас офіційного підтвердження того, що саме трансфер Бондаренка став причиною звільнення Педру Браза, немає.

"Аль-Ахлі" може попрощатися з українцем

Саудівський журналіст Халід аз-Захрані повідомив, що в "Аль-Ахлі" тривають серйозні дискусії щодо подальшої долі Бондаренка.

Серед варіантів, які розглядає клуб, – дострокове припинення оренди або виключення українця із заявки на чемпіонат Саудівської Аравії. До консультацій залучений юридичний департамент клубу.

Згодом інформацію деталізував Тавольєрі. За його даними, Бондаренко буде включений лише до заявки "Аль-Ахлі" на азійську Лігу чемпіонів.

Водночас саудівський клуб уже шукає можливість якнайшвидше позбутися українського півзахисника та підписати на його місце іншого футболіста. За словами Тавольєрі, "Аль-Ахлі" має кілька варіантів потенційної заміни.