Скандал у ФІФА через Росію: 18 країн пішли на радикальний крок і зірвали плани організації

Відмова та позиція УАФ

Організатори чемпіонату світу U-15 під егідою ФІФА, який запланований з 22 по 31 жовтня 2026 року у місті Баку (Азербайджан), розіслали запрошення усім 211 асоціаціям-членам, включно з представниками країни-агресорки.

Українська асоціація футболу проігнорувала захід ще на етапі планування з огляду на спортивні причини, оскільки формат виявився суто експериментальним – ігри 8 на 8, тайми по 20 хвилин та кілька матчів на день.

Футболісти цієї вікової категорії вже повноцінно грають у форматі 11 на 11 та готуються до виступів у турнірах розвитку УЄФА. Замість поїздки до Баку "синьо-жовті" зіграють на представницькому турнірі в Туреччині проти Португалії, Данії, Нідерландів та інших сильних суперників.

Коли ж стало відомо про факт допуску росіян, УАФ негайно звернулася до європейських колег із закликом про солідарність. Реакція спільноти виявилася миттєвою: частина країн відмовилася їхати взагалі, а інші категорично застерегли, що не виходитимуть на поле проти збірної РФ.

Світова ізоляція турніру

Завдяки активній комунікації та принциповій позиції партнерів, спроба повернути росіян до міжнародного футболу зазнала суттєвого спротиву. Спільний демарш підтвердив єдність європейських футбольних структур щодо подальшої ізоляції агресора.

До масштабного бойкоту турніру в Азербайджані долучилися одразу 18 представників УЄФА, серед яких, окрім України – Німеччина, Нідерланди, Австрія, Бельгія, Данія, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Румунія, Сербія, Словенія, Фінляндія, Ісландія, Вірменія, Фарерські острови, Ліхтенштейн та Сан-Марино. Окрім європейських збірних, принципову позицію зайняла також федерація США.

Водночас частина федерацій, які погодилися виступити на турнірі, заявила про намір не проводити матчі проти російської команди.