Сім голів від Нідерландів і не тільки: вогняний вечір у Лізі націй (відео)

Ліга А: історичне побиття від Нідерландів та впевнений крок Німеччини

Нідерланди – Греція – 7:0

Голи: Саммервілл, 6, Рейндерс, 12, 19, 33, Тімбер, 40, 59, Мален, 61

У центральному поєдинку групи А2 боротьби не вийшло – підопічні Хаві декласували суперника, засудивши грецьку збірну до найбільшої поразки у ХХІ столітті в усіх турнірах (попереднім антирекордом були 1:5 від Фінляндії у 2001 році).

Вже до 19-ї хвилини "Ораньє" вели 3:0: спершу Крісенсіо Саммервілл скористався обрізкою суперника, а згодом Тіджані Рейндерс оформив швидкий дубль. До перерви Рейндерс встиг забити втретє, ставши першим гравцем Нідерландів із часів Марко ван Бастена (1990 рік), кому підкорився хет-трик у першому таймі, а п'ятий м'яч забив Юррієн Тімбер. По перерві Тімбер оформив дубль, а остаточну крапку на 61-й хвилині поставив Доніелл Мален.

Сербія – Німеччина – 1:3

Голи: Бабич, 56 – Бабич, 3 (автогол), Вірц, 14, Груда, 50

Підопічні Юргена Клоппа впевнено розібралися із сербами на виїзді. Вже на 3-й хвилині рахунок було відкрито після автоголу захисника господарів Срджана Бабича, а невдовзі Флоріан Вірц подвоїв перевагу Бундестім. На початку другого тайму Браян Груда довів рахунок до розгромного.

Бабич зумів частково реабілітуватися за автогол, забивши уже в чужі ворота на 56-й хвилині, проте на більше господарів не вистачило. Серби догравали матч удев'ятьох після вилучень Драгоєвича та Живковича.

Після п'яти турів Нідерланди одноосібно очолюють групу А2 (11 очок), Греція та Німеччина ділять другу-третю сходинки (по 8 балів), а Сербія йде останньою без набраних пунктів.

Ліга B: успіх Швейцарії та надія шотландців

Словенія – Швейцарія – 0:0

Шотландія – Північна Македонія – 2:1

Голи: Макгінн, 54, 74 (з пенальті) – Растодер, 57

У групі В1 розв'язка настала у Мариборі, де збірна Швейцарії розписала суху нічию зі Словенією (0:0). Цього результату альпійцям цілком вистачило, щоб за тур до фінішу з 13-ма балами в активі достроково гарантувати собі перше місце та путівку до елітного дивізіону А. Словенія йде другою, маючи 8 пунктів.

У паралельній зустрічі Шотландія вдома дотиснула Північну Македонію (2:1) завдяки дублю Джона Макгінна. Перемога залишила британцям теоретичні шанси на другу сходинку (7 очок). Македонці хоч і забили свій перший гол у поточному розіграші, але втратили шанси на збереження прописки в дивізіоні (0 балів).

Ліга C: прорив Молдови, тріумф Словаччини та інтрига від Ісландії

Словаччина – Фарери – 2:2

Молдова – Казахстан – 2:1

Болгарія – Ісландія – 0:5

Люксембург – Естонія – 0:1

У групі С3 збірна Словаччини вдома зіграла внічию з Фарерськими островами (2:2), врятувавшись від поразки на 74-й хвилині завдяки голу Лукаша Гарасліна. Цей результат гарантував словакам перше місце (10 балів) та прямий вихід до Ліги В, тоді як острів'яни звели внічию всі п'ять матчів турніру.

Осічкою Фарер скористалася збірна Молдови з захисником львівських "Карпат" Владиславом Бабоглом у складі. Дубль Петру Попеску приніс молдованам перемогу над Казахстаном (2:1) та підняв команду на друге місце (7 очок), яке дає право зіграти у перехідному плей-офф.

У квартеті С4 боротьба за лідерство загострилася до межі: Ісландія на виїзді розгромила Болгарію (5:0) зусиллями нападника "Блекберна" Андрі Гудйонсена, який оформив хет-трик, а Естонія мінімально здолала Люксембург (1:0).

Перед останнім туром ісландців (11 очок) та естонців (9 балів) розділяють лише два пункти.

Ліга D: історична перемога Андорри та успіх Азербайджану

Андорра – Гібралтар – 2:0

Ліхтенштейн – Азербайджан – 0:1

У найнижчому дивізіоні обидва матчі мали особливий підтекст через майбутню реформу турніру, за якою з наступного розіграшу Лігу D ліквідують, а всі шість команд піднімуться до дивізіону С.

Попри це, збірна Андорри здобула історичну перемогу над Гібралтаром (2:0) – піренейці тріумфували в офіційному матчі вперше з 2022 року.

В іншому матчі Азербайджан завдяки голу Махіра Емрелі на 26-й хвилині мінімально переміг Ліхтенштейн (1:0) та виграв свою групу.