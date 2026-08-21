Сікан розриває за "Андерлехт", а Судаков допоміг "Бенфіці": результати кваліфікації Ліги Європи
У четвер, 20 серпня, стартували матчі 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Одразу в кількох матчах на поле вийшли українські футболісти.
Про результати матчів ігрового дня повідомляє Sport RBC.UA.
Сікан продовжує розривати
Першим матчем ігрового дня стала зустріч "Кайрата" та "Андерлехта". Бельгійці оформили розгромну перемогу з рахунком 3:0. Один з голів на свій рахунок записав Данило Сікан.
Крім нападника, участь в матчах взяли ще кілька українських легіонерів. Так, Руслан Малиновський вийшов на поле у другому таймі в матчі "Трабзонспорта" та "Ференцвароша". На момент появи Руслана, рахунок вже був на користь угорців, і допомгти туркам відігратися український хавбек не зміг.
З'явився украхнець і в останньому матчі дня - Георгій Судаков відіграв 84 хвилини в матчі "Бенфіки" проти "Орхуса". Український півзахисник не відзначився результативними діями, але допоміг португальцям розібратися із данцями. А от Анатолій Трубін вкотре провів гру на лаві запасних.
Результати всіх матчів ігрового дня
Ліга Європи, 4-й раунд кваліфікації, перші матчі:
"Кайрат" (Казахстан) - "Андерлехт" (Бельгія) - 0:3 (0:3, 0:0)
Голи: Оксанен (автогол), 2, Амброрс, 24, Сікан, 45+1.
Вилучення: Широбоков, 38.
"М'єлбю" (Швеція) - "Зальцбург" (Австрія) - 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: Петтерсон (автогол), 90+1
"Ягеллонія" (Польща) - "Іберія 1999" (Грузія) - 4:0 (2:0, 2:0)
Голи: Імас (пенальті), 34, Агбоніфо, 45+2, Альхассан (автогол), 62, Лосано, 90+2.
"Бешикташ" (Туреччина) - "Жальгіріс" (Литва) - 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: О Хьон Ку, 6, Мурільйо, 12, Кокджу (пенальті), 59.
"Егнатія" (Албанія) - "Ліллестрем" (Норвегія) - 0:0 (0:0, 0:0)
"Лех" (Польща) - "Тун" (Швейцарія) - 7:0 (5:0, 2:0)
Голи: Валемарк, 10, 25, Сайядманеш, 20, Скшипчак, 31, Муравський, 45, Хаканс, 47, Гумний, 79.
"Трабзонспор" (Туреччина) - "Ференцварош" (Угорщина) - 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: Захаріассен, 17.
Вилучення: Нвайву, 90+6.
"Університатя Крайова" (Румунія) - "Арарат" (Вірменія) - 1:1 (1:1, 0:0)
Голи: Банку, 33 - Маліс, 20
"ОФІ Крит" (Греція) - ЦСКА Софія (Болгарія) - 3:0 (1:0, 2:0)
Голи: Фунтас, 19, 51 (пенальті), Дікманн, 90+5.
Вилучення: Брагімі, 81.
"Сент-Трейден" (Бельгія) - "Омонія" (Кіпр) - 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: Танігучі, 90+4.
"Црвена Звезда" (Сербія) - "Вікторія" Пльзень (Чехія) - 3:0 (1:0, 2:0)
Голи: Іванич, 36, 53, Катай (пенальті), 89.
"Бенфіка" (Португалія) - "Орхус" (Данія) - 3:1 (3:1, 0:0)
Голи: Рафа Сілва, 2, Баррейро, 31, Павлідіс (пенальті), 45+2 - Йоргенсен, 36.
Наступні матчі та старт основного етапа
Матчі-відповіді 4-го кваліфікаційного раунду відбудуться вже 27 серпня. Переможці цих пар отримають путівки до основного раунду Ліги Європи.
Натомість команди, які програють, перейдуть до основного раунду Ліги конференцій.
Фінал Ліги Європи-2026/27 відбудеться 26 травня 2027-го року в німецькому Франкфурті на арені Вальдштадіон.
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