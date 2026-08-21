Сікан розриває за "Андерлехт", а Судаков допоміг "Бенфіці": результати кваліфікації Ліги Європи

Сікан продовжує розривати

Першим матчем ігрового дня стала зустріч "Кайрата" та "Андерлехта". Бельгійці оформили розгромну перемогу з рахунком 3:0. Один з голів на свій рахунок записав Данило Сікан.

Крім нападника, участь в матчах взяли ще кілька українських легіонерів. Так, Руслан Малиновський вийшов на поле у другому таймі в матчі "Трабзонспорта" та "Ференцвароша". На момент появи Руслана, рахунок вже був на користь угорців, і допомгти туркам відігратися український хавбек не зміг.

З'явився украхнець і в останньому матчі дня - Георгій Судаков відіграв 84 хвилини в матчі "Бенфіки" проти "Орхуса". Український півзахисник не відзначився результативними діями, але допоміг португальцям розібратися із данцями. А от Анатолій Трубін вкотре провів гру на лаві запасних.

Результати всіх матчів ігрового дня

Ліга Європи, 4-й раунд кваліфікації, перші матчі:

"Кайрат" (Казахстан) - "Андерлехт" (Бельгія) - 0:3 (0:3, 0:0)

Голи: Оксанен (автогол), 2, Амброрс, 24, Сікан, 45+1.

Вилучення: Широбоков, 38.

"М'єлбю" (Швеція) - "Зальцбург" (Австрія) - 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: Петтерсон (автогол), 90+1

"Ягеллонія" (Польща) - "Іберія 1999" (Грузія) - 4:0 (2:0, 2:0)

Голи: Імас (пенальті), 34, Агбоніфо, 45+2, Альхассан (автогол), 62, Лосано, 90+2.

"Бешикташ" (Туреччина) - "Жальгіріс" (Литва) - 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: О Хьон Ку, 6, Мурільйо, 12, Кокджу (пенальті), 59.

"Егнатія" (Албанія) - "Ліллестрем" (Норвегія) - 0:0 (0:0, 0:0)

"Лех" (Польща) - "Тун" (Швейцарія) - 7:0 (5:0, 2:0)

Голи: Валемарк, 10, 25, Сайядманеш, 20, Скшипчак, 31, Муравський, 45, Хаканс, 47, Гумний, 79.

"Трабзонспор" (Туреччина) - "Ференцварош" (Угорщина) - 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: Захаріассен, 17.

Вилучення: Нвайву, 90+6.

"Університатя Крайова" (Румунія) - "Арарат" (Вірменія) - 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: Банку, 33 - Маліс, 20

"ОФІ Крит" (Греція) - ЦСКА Софія (Болгарія) - 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: Фунтас, 19, 51 (пенальті), Дікманн, 90+5.

Вилучення: Брагімі, 81.

"Сент-Трейден" (Бельгія) - "Омонія" (Кіпр) - 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: Танігучі, 90+4.

"Црвена Звезда" (Сербія) - "Вікторія" Пльзень (Чехія) - 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: Іванич, 36, 53, Катай (пенальті), 89.

"Бенфіка" (Португалія) - "Орхус" (Данія) - 3:1 (3:1, 0:0)

Голи: Рафа Сілва, 2, Баррейро, 31, Павлідіс (пенальті), 45+2 - Йоргенсен, 36.

Наступні матчі та старт основного етапа

Матчі-відповіді 4-го кваліфікаційного раунду відбудуться вже 27 серпня. Переможці цих пар отримають путівки до основного раунду Ліги Європи.

Натомість команди, які програють, перейдуть до основного раунду Ліги конференцій.

Фінал Ліги Європи-2026/27 відбудеться 26 травня 2027-го року в німецькому Франкфурті на арені Вальдштадіон.