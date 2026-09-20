Шок у Львові: дивна червона картка коштувала "Карпатам" перемоги в УПЛ (відео)

УПЛ, 7-й тур

"Карпати" – "Верес" – 1:1

Голи: Фелліпе, 24 – Гонсалвеш, 82

Вилучення: Костенко ("Карпати"), 64 (пряма червона)

Насичений перший тайм та гол "левів"

Протистояння розпочалося з активних атак гостей із Рівного. Вже на дебютних хвилинах Даниїл Чечер потужно стріляв здалеку під дальню стійку, проте голкіпер Роман Мисак врятував львів'ян розкішним сейвом. Згодом Кай Ціпот небезпечно замикав подачу з кутового, але м'яч розминувся з каркасом воріт.

Попри перевагу суперника, на 24-й хвилині саме "Карпати" вийшли вперед. Господарі вдало розіграли штрафний: Артур Карабін виконав м'яку подачу, а Фелліпе Вієйра в один дотик ефектно пробив із розвороту.

"Верес" намагався відповісти серією моментів перед перервою – зокрема, під кінець тайму активний Гонсалвеш потужно цілив у дев'ятку після пасу Максима Сміяна, але Мисак знову демонстрував дива реакції, перевівши м'яч у стійку.

Фатальна червона та врятована нічия

На початку другої половини зустрічі господарі могли подвоїти перевагу, однак удар французького легіонера Жозе Сері виявився неточним.

А далі сталася ключова подія у матчі. На 63-й хвилині на поле у складі "Карпат" повернувся після травми лідер команди Ян Костенко. Трибуни зустріли його гучними оплесками, але вже за хвилину футболіст шокував стадіон. Після епізоду, де голкіпер "Вереса" Валентин Горох випередив його на виході, вінгер у розпачі жорстко зіграв у підкаті проти Ціпота й побачив перед собою пряму червону картку.

Отримавши чисельну перевагу, рівняни посилили тиск. Статистика ударів яскраво відображала перебіг подій на полі – 16:4 на користь гостей. На 82-й хвилині це принесло результаті: Баїя виконав вивірену подачу з флангу на дальню стійку, де ніхто не стримував Гонсалвеша, який головою вколотив м'яч у сітку.

Фінальний свисток зафіксував бойову нічию 1:1, завдяки якій "Верес" продовжив свою безпрограшну серію до чотирьох матчів поспіль.

Після цієї втрати очок "Карпати" мають в активі 14 пунктів та наразі йдуть третіми в УПЛ. "Верес" розташувався 11-й сходинці (6 очок).