Що зі стадіоном "Чорноморець" після атаки РФ: коли на арені знову чекати на матчі

Ліквідація наслідків обстрілу

Офіційні акаунти арени в соцмережах інформують, що готель, офіс, тренажерна зала, конференц-зали та всі інші об'єкти на території стадіону продовжують працювати у звичному режимі.

Значну частину відновлювальних робіт після російського обстрілу вже виконано. Водночас фахівцям ще належить замінити частину пошкодженого скла та встановити нові вікна.

Під час атаки через уламки скла постраждала одна з працівниць стадіону. Жінку госпіталізували й надали необхідну допомогу. Зараз вона почувається добре.

Решта персоналу спортивного комплексу під час тривоги перебували в укритті, завдяки чому вдалося уникнути інших травмованих.

Коли поновляться матчі

У прес-службі арени сподіваються на швидке повернення футболу.

Нагадаємо, що через руйнування стадіону після обстрілу Дирекція української Прем'єр-ліги перенесла поєдинок 2-го туру "Чорноморець" – "Колос", який мав відбутися у суботу, 8 серпня.

Наступний поєдинок у Одесі запланований на неділю, 30 серпня. У рамках 4-го туру "Чорноморець" прийматиме криворізький "Кривбас".