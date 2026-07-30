На що сподівається "Динамо" в грі з ПАОКом: Буяльський усе пояснив

Про тиск трибун та підтримку діаспори

Через відмову "Динамо" від своєї квоти квитків команда залишилася без офіційного гостьового сектору, однак півзахисник переконаний, що це не завадить киянам показати свій максимум.

"Нас зустрічала українська діаспора в Греції, тому ми будемо тут відчувати підтримку. Щодо тиску – як правило, більший тиск відчуває та команда, яка грає вдома, аніж гості. Нам немає чого втрачати, немає чого боятися. Будемо виходити та, я сподіваюсь, демонструвати нашу кращу гру. Тож усе в наших руках", - підкреслив Буяльський.

Готовність до спеки та тактичні висновки

Також капітан динамівців зазначив, що різка зміна погоди з +13°C у Любліні на +31°C у Салоніках не завадить команді.

"У Любліні ми готувалися за іншої погоди. Однак ми сюди приїхали за два дні до матчу, тож був час на акліматизацію. На мою думку, функціонально команда дуже добре готова, тож буде цікавий матч. Ми точно будемо у хорошій фізичній формі. Висновки, які я для себе зробив – ПАОК дуже добре грає в обороні, агресивно. Але ми щось змінимо у своїй грі. Побачите все на полі", - підсумував хавбек.

Нагадаємо, у першому матчі, що був номінально домашнім для "Динамо", володар Кубка України поступився з рахунком 2:3. Гра-відповідь ПАОК – "Динамо" відбудеться у четвер, 30 липня у грецькому місті Салоніки. Початок – о 20:45.