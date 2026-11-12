Шацьких звільнив посаду в "Азії" та зробив заяву про повернення до УПЛ
Колишній футболіст і тренер київського "Динамо" Максим Шацьких завершив роботу в Киргизстані, але не збирається надовго залишатися без футболу. Фахівець уже окреслив свої подальші плани та висловився про можливість повернення до українського чемпіонату.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Відхід після успішного сезону
Про припинення роботи з українським наставником оголосила прес-служба ФК "Азія". Разом із Максимом Шацьких клуб залишив і весь його український тренерський штаб: спеціаліст із фізпідготовки Віталій Шпанюк, тренер-аналітик Микола Тищенко, наставник воротарів Микита Шквирін та тренер із гри в обороні Олег Герасимюк.
Шацьких очолив команду в листопаді 2025 року напередодні її дебютного сезону в елітному дивізіоні Киргизстану. Під його керівництвом "Азія" провела 34 матчі (19 перемог, 8 нічиїх, 7 поразок), а в чемпіонаті фінішувала четвертою, відставши від бронзових медалей лише на одне очко.
Готовність працювати в УПЛ
У коментарі виданню "Український футбол" фахівець наголосив, що відкритий до перемовин із будь-яким клубом української Прем'єр-ліги, не обмежуючись лише рідним для себе київським "Динамо", куди його раніше сватали ЗМІ.
"Буде конкретна пропозиція, буду думати. Безпекова ситуація? Нічого не боюся. У мене ж сім’я в Україні. І дружина, і доньки, і зять (півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко, – ред.), і внучка. Як тільки буде конкретна пропозиція, беру квиток і вилітаю до України", – заявив фахівець.
Нагадаємо, як футболіст Максим Шацьких виступав за "Динамо" з 1999 по 2009 рік, де шість разів ставав чемпіоном України.
Після завершення ігрової кар'єри він працював у київському клубі асистентом головного тренера Олександра Хацкевича, а також очолював узбецькі "Пахтакор" та "Андіжан".
Раніше ми писали, що Гвардіола готується до гучного повернення через ситуацію з "Манчестер Юнайтед".