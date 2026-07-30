Без шансів та без голів: "Динамо" вилетіло з Ліги Європи від ПАОКа

Кияни підходили до цього матчу, відстаючи від греків на один гол. Але в матчі на стадіоні в Салоніках забити бодай один раз гравці "Динамо" так і не змогли.

Ліга Європи. 2-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь

ПАОК (Салоніки, Греція) - "Динамо" (Київ, Україна) - 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: Константеліас, 45+1, 48.

Стартовий склад киян:

Суркіс - Михавко, Тіаре, Кендзьора, Сич - Бражко, Лонвейк, Буяльський - Редушко, Пономаренко, Волошин.

Запасні: Нещерет, Ольховий, Ярмоленко, Піхальонок, Шапаренко, Коробов, Рубчинський, Кабаєв, Малиш, Герреро, Біловар, Мунгенге.

Костюк вніс значні зміни в стартовий склад (Фото: ФК "Динамо" Київ)

Гол в роздягальню

Перша половина зустрічі пройшла в рівній грі - ані "Динамо", ані ПАОК не могли створити небезпечні моменти біля воріт суперника. Хоча загалом підходи були - статистика УЄФА нарахувала 5 ударів (4 в площину) по воротах "Динамо", та 3 удари (1 в площину) по воротах ПАОК.

Та все вирішив один епізод в компенсований час - Бражко та Волошин вимкнулися з епізоду, вирішивши, що суддя зупинить гру. Але зупинки не було, і Константеліас майже без спротиву пробив по воротах Суркіса.

Контрольний постріл

Початок другого тайму виявився ще більш жахливим для киян. Вже на 48 хвилині той таки Константеліас протягнув м'яч по центру, а потім змістився вздовж лінії штрафного майданчика, обігравши Кендзьору та Тіаре і відправив м'яч під стійку воріт Суркіса.

Після цього "Динамо" намагалось повернутися у боротьбу. І навіть мало для цього кілька непоганих шансів - стійка після навісу зі штрафного від Буяльського, знову стійка після удару Бражка.

Але фінальний свисток все одно зафіксував "суху" перемогу ПАОКа - 2:0.

Останній шанс "Динамо"

Поразка від ПАОКа призвела до вильоту "Динамо" з Ліги Європи. Але шанси на єврокубкову осінь для киян ще не втрачені.

Столичний гранд спробує вийти до основного етапу Ліги конференцій. Для цього "Динамо" потрібно буде перемогти невдаху пари "Карабах" (Азербайджан) / ЦСКА Софія (Болгарія).