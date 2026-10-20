Шанс на відродження: "Аякс" підставив плече Зінченку після важкої травми

Повернення до Амстердама

Зінченко перебуває у статусі вільного агента з липня 2026 року, коли сплив його короткостроковий контракт із "Аяксом". Нагадаємо, у лютому амстердамці придбали українця в лондонського "Арсенала" за 1,5 млн євро, однак вже у своєму другому матчі за клуб гравець зазнав розриву хрестоподібних зв'язок коліна. Через це захисник не виходив на поле майже дев'ять місяців.

Наразі футболіст виходить на фінішну пряму відновлення. За даними нідерландських ЗМІ, Зінченко має прибути до амстердамського офісу та на клубну базу Sportcomplex De Toekomst, щоб узгодити деталі тренувального процесу та розпочати заняття в загальній групі.

Перспектива повноцінного контракту

На цьому етапі "Аякс" пропонує українцю виключно інфраструктуру для набрання оптимальних кондицій. Офіційних переговорів щодо укладання нової угоди сторони поки не вели, а подальший розвиток подій повністю залежатиме від стану здоров'я гравця.

Якщо Зінченко успішно пройде відновлювальний період і проявить себе на тренуваннях, амстердамський клуб розглядає можливість запропонувати йому повноцінний контракт уже під час зимового трансферного вікна.

Зазначимо, що в складі "Аякса" вже виступає інший лідер збірної України – Віктор Циганков.