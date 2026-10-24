"Шахтар" не зміг відірватися від "Полісся": як завершився матч із "Зорею"

Хід матчу

Перший тайм минув без великої кількості небезпечних моментів. Команди діяли обережно, та не дозволяли створювати один одному серйозні загрози біля воріт.

Після перерви "Шахтар" помітно додав в атаці та почав частіше загрожувати воротам луганців. Господарі мали кілька нагод відкрити рахунок, але реалізація підвела команду Арди Турана.

Найближчими до гола були Олександр Караваєв та Єгор Назарина. Обидва футболісти завдали ударів, після яких м'яч влучив у каркас воріт "Зорі".

Ще одну нагоду мав Кауан Еліас, однак бразильський нападник також не зумів переправити м'яч у сітку.

Попри перевагу в другому таймі, донеччани так і не знайшли способу пробити оборону суперника.

Перша нічия "Шахтаря" в сезоні

Для команди Арди Турана цей результат став першою нічиєю в поточному розіграші УПЛ. До зустрічі із "Зорею" донеччани здобули вісім перемог і зазнали однієї поразки.

"Шахтар" набрав 25 очок і зрівнявся за цим показником із житомирським "Поліссям" на вершині турнірної таблиці.

"Зоря" довела свій доробок до 15 очок і посідає шосте місце.

Найближчий матч "Шахтар" проведе 27 жовтня проти київського "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України.

УПЛ, 10-й тур "Шахтар" – "Зоря" – 0:0