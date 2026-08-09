"Шахтар" ціною втрати лідера дотиснув "Епіцентр" у важкому матчі УПЛ (відео)

УПЛ. 2-й тур

"Епіцентр" – "Шахтар" – 0:2

Голи: Очеретько, 49, Назарина, 77.

Втрата Педріньйо та сухий перший тайм

З самого початку зустрічі підопічні Арди Турана заволоділи ініціативою, проте дуже скоро зіткнулися з серйозною проблемою. Вже на 10-й хвилині: Педріньйо зазнав ушкодження і змушений був покинути поле.

"Епіцентр" діяв організовано і навіть створив найнебезпечніший момент першої половини – Сіфуентес пройшов оборону донеччан і віддав пас на Сидуна, але "Шахтар" урятував сейв Різника.

"Гірники" відповіли гострим ударом Грама головою, з яким упорався воротар господарів Федотов. Зрештою, на перерву команди пішли за нульової нічиєї.

Підключення Очеретька та гармата Назарини

Ключовий перелом у грі стався на 49-й хвилині. Мендоза виконав точну подачу з лівого флангу, а Очеретько опинився на позиції форварда й спрямував м'яч у сітку.

Остаточну крапку в протистоянні на 77-й хвилині поставив Назарина, який вийшов замість травмованого Педріньйо ще в першому таймі. Півзахисник наважився на розкішний удар з-за меж штрафного майданчика точно в дальній кут воріт. "Епіцентр" намагався відігратися через серію замін Сергія Нагорняка, проте "Шахтар" упевнено втримав переможний результат.