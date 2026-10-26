"Шахтар" оголосив про підписання контракту з хавбеком збірної України
Донецький "Шахтар" офіційно оголосив про продовження співпраці з півзахисником національної збірної України Єгором Назариною. 29-річний хавбек підписав із "гірниками" новий довгостроковий контракт.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу донецького клубу.
Деталі нової угоди
Нова угода між донецьким клубом та півзахисником розрахована ще на три роки – до 31 грудня 2029 року. Назарина залишається важливою частиною команди Арди Турана, продовжуючи демонструвати стабільну гру в середній лінії.
У поточному сезоні-2026/2027 хавбек узяв участь у 11 матчах "гірників" у всіх турнірах. За цей час півзахисник встиг відзначитися 2 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.
Хто такий Єгор Назарина
Народився 10 липня 1997 року в Прилуках на Чернігівщині. Випускник академії київського "Динамо", у дорослому футболі дебютував у складі "Дніпра" у травні 2017 року.
- Клубна кар'єра: Також виступав за бельгійський "Антверпен", львівські "Карпати" та луганську "Зорю". У вересні 2022 року перейшов до донецького "Шахтаря".
- Збірна України: Захищав кольори юнацьких та молодіжних збірних, а у 2023 році дебютував за національну команду України, маючи в активі 12 поєдинків.
- Головні досягнення: Триразовий чемпіон України (2023, 2024, 2026) та дворазовий володар Кубка України (2024, 2025) у складі "Шахтаря", а також бронзовий призер УПЛ та фіналіст Кубка з "Зорею" (2020/21). Двічі визнавався найкращим гравцем місяця в українській Прем'єр-лізі.
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