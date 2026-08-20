"Шахтар" оформив підсилення з Саудівської Аравії: що відомо про 19-річного бразильця та коли він дебютує

Деталі трансферу

Габріель Карвалью продовжить кар'єру в "Шахтарі" після сезону в чемпіонаті Саудівської Аравії. "Гірники" офіційно домовилися з "Аль-Кадісією" про оренду бразильського таланта до 30 червня 2027 року.

Угода також передбачає право викупу контракту футболіста. За інформацією футбольного інсайдера Фабріціо Романо, сума потенційного трансферу становитиме 18 мільйонів євро.

19-річний атакувальний півзахисник став черговим молодим бразильцем у складі донецького клубу та має приєднатися до команди в найближчий час.

Що відомо про новачка "гірників"

Габріель Карвалью народився 17 серпня 2007 року в Порту-Алегрі. Його зріст становить 170 сантиметрів, а основна позиція – атакувальний півзахисник.

Гравець є вихованцем "Інтернасьйонала" з Порту-Алегрі. За основну команду бразильського клубу дебютував 16 червня 2024 року. Загалом за "Інтернасьйонал" він провів 30 матчів, у яких забив один м'яч і віддав три результативні передачі.

У серпні 2025 року Карвалью перебрався до "Аль-Кадісії". У сезоні-2025/26 бразилець зіграв за саудівську команду 12 поєдинків, відзначившись одним голом і двома асистами.

Новачок "Шахтаря" також має досвід виступів на міжнародному рівні. З березня 2026 року Карвалью залучається до молодіжної збірної Бразилії U-20 та вже провів у її складі три матчі.

За "Шахтар" новачок зможе дебютувати у принциповому поєдинку УПЛ проти житомирського "Полісся". Гра відбудеться в суботу, 29 серпня, о 18:00 у Львові.