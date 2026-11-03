"Шахтар" ледь врятувався від розгрому в Юнацькій лізі УЄФА

Юнацька ліга УЄФА. 4-й тур

"Шахтар" U-19 – "Спортінг» U-19 – 1:3

Голи: Твердохліб, 90+4 – Громбагі, 45, Сілва, 59, 64

Як пройшов матч

Перша половина зустрічі проходила у рівній боротьбі: "гірники" активно шукали шляхи до воріт суперника та завдали 6 ударів (4 у площину), а найнебезпечніший момент змарнував капітан Владислав Тютюнов. Втім, на 45-й хвилині португальці вийшли вперед – після удару Кріса Громбагі м'яч рикошетом від Ярослава Милокоста опинився у сітці воріт "Шахтаря".

У другому таймі "Спортинг" швидко зняв питання про переможця завдяки форварду Габріелу Сілві. На 59-й хвилині він замкнув навісну передачу від Андре Машаду, а вже за п'ять хвилин оформив дубль, розібравшись із захистом та голкіпером донеччан з другої спроби. Наприкінці зустрічі "Шахтар" зміг відповісти лише голом престижу в компенсований час відзначився Макар Твердохліб.

Турнірне становище "Шахтаря"

Для юнацького складу "Шахтаря" ця поразка стала вже четвертою поспіль у нинішньому розіграші єврокубка. Раніше українська команда поступилася у поєдинках проти ПСВ, АЕКа та міланського "Інтера".

За підсумками чотирьох турів "гірники" не мають у своєму доробку жодного залікового бала та посідають передостанню, 35-ту сходинку в загальній турнірній таблиці Юнацької ліги УЄФА, ризикуючи опуститися на останнє місце.