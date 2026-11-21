Тотовицький і Шевченко займатимуться пошуком талантів

Нові співробітники донецького клубу працюватимуть над виявленням перспективних футболістів та відбором кандидатів для академії "Шахтаря". Їхнім головним завданням стане пошук молодих талантів, які в майбутньому зможуть розвиватися у клубній системі та претендувати на перехід до дорослої команди.

Обидва фахівці добре знайомі зі структурою "гірників", адже раніше виступали за донецький клуб.

Тотовицький продовжує грати на аматорському рівні

Андрій Тотовицький є вихованцем академій "Динамо" та "Шахтаря". У складі донеччан він тричі ставав чемпіоном України та вигравав Кубок України.

Влітку футболіст оголосив про завершення професійної кар'єри, однак продовжує виступати на аматорському рівні за "Маяк" із Сарн, який представляє Рівненщину.

Разом із командою Тотовицький дійшов до 1/8 фіналу Кубка України, де сарненський клуб поступився "Харкову" з рахунком 1:2.

Шевченко залишився без клубу після відходу з "Олександрії"

33-річний Микита Шевченко також є вихованцем системи "Шахтаря". Останнім клубом у кар'єрі воротаря була "Олександрія", яку він залишив у січні 2026-го року.

Наразі голкіпер перебуває без клубу, а відтепер зосередиться на скаутській діяльності та пошуку перспективних футболістів для академії донецької команди.