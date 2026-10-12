"Шахтар" чи збірна Туреччини: з'явилися нові деталі щодо майбутнього Турана
Чутки про можливе призначення Арди Турана на посаду головного тренера збірної Туреччини отримали несподіване продовження. Поки турецькі масмедіа активно "сватають" наставника донецького "Шахтаря" до національної команди, в Україні розкрили реальний перебіг перемовин та позицію самого фахівця.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на YouTube-канал "ПРОФУТБОЛ Digital".
Що пишуть у турецьких ЗМІ
Останнім часом у турецькій пресі поширювалася інформація, що саме керманич "гірників" є кандидатом номер один на вакантне крісло у національній команді. Зважаючи на успіхи Турана, у Туреччині роздивлялися навіть варіант із сумісництвом посад.
Аби з'ясувати реальний стан справ, український журналіст Володимир Звєров зв'язався з джерелами, які безпосередньо залучені до місцевого футбольного закулісся.
"Туран, як писали турки, кандидат номер один на посаду тренера збірної своєї національної країни. Почав шукати, дізнаватися, писав у Туреччину всім тим, хто крутиться поруч із місцевим футболом, з національною збірною. Отримав кілька відповідей: він цього не хоче. Сам Туран цього не хоче", – ділиться інформацією Звєров.
Варіант з поєднанням роботи в "Шахтарі" та збірній
За словами журналіста, питання можливого призначення стосувалося, зокрема, варіанта поєднання роботи в донецькому клубі та національній команді Туреччини.
Звєров не виключив, що такий сценарій може бути розглянутий у майбутньому, проте зараз підстав говорити про нього як про близьку перспективу немає.
"Поки що він з нами, тільки з нами, тому що питання стояло про поєднання, наскільки я розумію. І, можливо, це поєднання колись і відбудеться, але не зараз", – зазначив журналіст.
Таким чином, попри повідомлення турецьких медіа про інтерес до кандидатури Турана, його можливе призначення до збірної наразі залишається малоймовірним.
Раніше ми розповіли, чому і як збірна Туреччини залишилась без головного тренера.