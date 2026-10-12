"Шахтар" чи збірна Туреччини: з'явилися нові деталі щодо майбутнього Турана

Що пишуть у турецьких ЗМІ

Останнім часом у турецькій пресі поширювалася інформація, що саме керманич "гірників" є кандидатом номер один на вакантне крісло у національній команді. Зважаючи на успіхи Турана, у Туреччині роздивлялися навіть варіант із сумісництвом посад.

Аби з'ясувати реальний стан справ, український журналіст Володимир Звєров зв'язався з джерелами, які безпосередньо залучені до місцевого футбольного закулісся.

"Туран, як писали турки, кандидат номер один на посаду тренера збірної своєї національної країни. Почав шукати, дізнаватися, писав у Туреччину всім тим, хто крутиться поруч із місцевим футболом, з національною збірною. Отримав кілька відповідей: він цього не хоче. Сам Туран цього не хоче", – ділиться інформацією Звєров.

Варіант з поєднанням роботи в "Шахтарі" та збірній

За словами журналіста, питання можливого призначення стосувалося, зокрема, варіанта поєднання роботи в донецькому клубі та національній команді Туреччини.

Звєров не виключив, що такий сценарій може бути розглянутий у майбутньому, проте зараз підстав говорити про нього як про близьку перспективу немає.

"Поки що він з нами, тільки з нами, тому що питання стояло про поєднання, наскільки я розумію. І, можливо, це поєднання колись і відбудеться, але не зараз", – зазначив журналіст.

Таким чином, попри повідомлення турецьких медіа про інтерес до кандидатури Турана, його можливе призначення до збірної наразі залишається малоймовірним.