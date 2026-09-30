Розсудять учасників ЧС-2026: українські арбітри отримали призначення на ключовий матч Ліги націй
Європейський союз футбольних асоціацій ухвалив рішення щодо призначення суддівської бригади на черговий тур Ліги націй. Обслуговувати принциповий поєдинок у групі B4 між збірними Боснії і Герцеговини та Швеції довірили представникам України.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації.
Хто увійшов до складу української бригади
Головним арбітром на цей відповідальний матч призначено Олексія Деревінського. На бокових лініях йому допомагатимуть асистенти Олексій Миронов та Світлана Грушко, а обов'язки четвертого судді виконуватиме Дмитро Кубряк.
Окрім арбітрів у полі, українське представництво буде й у відеокімнаті. За роботу системи відеоповторів (ВАР) у цьому матчі відповідатимуть Денис Шурман та його асистент Дмитро Панчишин, тож зустріч повністю обслуговуватиметься нашою суддівською бригадою.
Турнірний контекст поєдинку
Гра відбудеться 2 жовтня у боснійському місті Зеніця, а стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Матч має величезне значення для турнірної розв'язки в групі.
Після двох зіграних турів збірна Швеції впевнено очолює турнірну таблицю свого квартету, маючи в активі шість очок. Тим часом команда Боснії і Герцеговини набрала чотири бали і наразі посідає другу позицію.
Зазначимо, що обидві команди були учасниками фінальної стадії чемпіонату світу-2026.
Раніше стало відомо, хто розсудить матч Україна – Північна Ірландія в Лізі націй.