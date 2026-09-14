Ярмоленко повторив історичний рекорд УПЛ і вже за крок від абсолютного досягнення (відео)
Андрій Ярмоленко забив гол "Епіцентру" у 6-му турі Прем'єр-ліги та повторив історичне досягнення вітчизняних чемпіонатів. Тепер лідер "Динамо" перебуває за один м'яч від одноосібного рекорду результативності.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Шедевр з гострого кута
36-річний вінгер відкрив рахунок у матчі на 42-й хвилині. Цей м'яч став для нього 124-м у рамках вищого дивізіону чемпіонату України.
Завдяки цьому результату вінгер "Динамо" офіційно зрівнявся з екс-нападником київського клубу Максимом Шацьких, який тривалий час утримував статус найкращого снайпера в історії першості.
Переломний момент зустрічі стався після комбінації на лівому фланзі штрафного майданчика. Микола Шапаренко вирізав точну передачу на Ярмоленка, після чого досвідчений вінгер потужним ударом під поперечину з гострого кута спрямував м'яч у сітку воріт суперника.
Повторення рекорду
Цей гол дозволив Ярмоленку досягти позначки у 124 забиті м'ячі в УПЛ та повторити рекорд результативності, який тримався роками. Тепер Андрій перебуває за крок від того, щоб стати одноосібним і найкращим бомбардиром у історії чемпіонатів України.
Наступний результативний удар вінгера дозволить йому випередити Максима Шацьких і очолити історичний реєстр снайперів вищого дивізіону українського футболу.
Зараз історичний топ-5 снайперів чемпіонату України має такий вигляд:
- 1-2. Андрій Ярмоленко - 124
- 1-2. Максим Шацьких - 124
- 3. Сергій Ребров - 123
- 4. Євген Селезньов - 117
- 5. Андрій Воробей - 105
Раніше ми розповіли, як Миколенко став найкращим в АПЛ та повторив досягнення Ярмоленка.