Ярмоленко повторив історичний рекорд УПЛ і вже за крок від абсолютного досягнення (відео)

Шедевр з гострого кута

36-річний вінгер відкрив рахунок у матчі на 42-й хвилині. Цей м'яч став для нього 124-м у рамках вищого дивізіону чемпіонату України.

Завдяки цьому результату вінгер "Динамо" офіційно зрівнявся з екс-нападником київського клубу Максимом Шацьких, який тривалий час утримував статус найкращого снайпера в історії першості.

Переломний момент зустрічі стався після комбінації на лівому фланзі штрафного майданчика. Микола Шапаренко вирізав точну передачу на Ярмоленка, після чого досвідчений вінгер потужним ударом під поперечину з гострого кута спрямував м'яч у сітку воріт суперника.

Повторення рекорду

Цей гол дозволив Ярмоленку досягти позначки у 124 забиті м'ячі в УПЛ та повторити рекорд результативності, який тримався роками. Тепер Андрій перебуває за крок від того, щоб стати одноосібним і найкращим бомбардиром у історії чемпіонатів України.

Наступний результативний удар вінгера дозволить йому випередити Максима Шацьких і очолити історичний реєстр снайперів вищого дивізіону українського футболу.

Зараз історичний топ-5 снайперів чемпіонату України має такий вигляд: