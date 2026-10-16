Рік надії обірвався: на війні загинув колишній футболіст збірної України та "Динамо"

Бойовий шлях героя

Роман Максимюк вважався зниклим безвісти з початку 2025 року. Востаннє український воїн виходив на зв'язок 30 січня 2025 року, коли його підрозділ виконував бойові завдання на Покровському напрямку.

Спортсмен долучився до лав Збройних сил України восени 2022 року, вступивши до війська добровольцем. Він проходив службу на посаді навідника у складі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Побратими зазначали, що на передовій Максимюк бився край мужньо, за що згодом був відзначений військовою нагородою.

"Рік очікування та молитв"

"Чуда не стало. Рік надії, очікування, молитв і віри… Рік, упродовж якого ми жили між небом і землею, хапалися за найменшу надію та вірили, що Рома повернеться додому. Дякую всім, хто молився, підтримував, допомагав шукати й не давав згаснути надії. Прошу пам'ятати мого Рому. Він був не просто зниклим безвісти. Він був чоловіком, татом, сином, другом. Людиною, яку любили і чекали", - написала у соціальних мережах дружина загиблого воїна Віра.

Під час одного з міжнародних матчів проти збірної Канади гравці національної команди України виходили на поле з кітелем та футболкою Максимюка, вшановуючи пам'ять та підтримуючи родину свого колеги, який на той момент вважався зниклим безвісти.

Спортивна кар'єра Романа Максимюка

Роман Максимюк залишив помітний слід в історії українського футболу. Протягом професійної кар'єри вихованець прикарпатського футболу виступав за низку провідних вітчизняних клубів, серед яких "Прикарпаття", "Динамо", "Дніпро", "Волинь" та "Чорноморець".

У період із 1998 по 2002 рік півзахисник провів 5 поєдинків у складі національної збірної України.